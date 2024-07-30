https://ria.ru/20240730/poezda-1962864374.html

Одиннадцать дальних поездов идут с задержками после ЧП под Волгоградом

Одиннадцать дальних поездов идут с задержками после ЧП под Волгоградом - РИА Новости, 30.07.2024

Одиннадцать дальних поездов идут с задержками после ЧП под Волгоградом

Одиннадцать пассажирских поездов дальнего следования задерживаются после схода с рельсов вагонов в Волгоградской области, сообщили в РЖД. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:36

2024-07-30T10:36

2024-07-30T12:15

происшествия

котельниково

новороссийск

адлер

ржд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Одиннадцать пассажирских поездов дальнего следования задерживаются после схода с рельсов вагонов в Волгоградской области, сообщили в РЖД. "С задержками следуют пассажирские поезда: № 455 Челябинск — Новороссийск, № 353 Пермь — Имеретинский Курорт, № 13 Саратов — Имеретинский Курорт, № 59 Новокузнецк — Кисловодск, № 127 Красноярск — Адлер, № 235 Тында — Анапа, № 345 Нижневартовск — Адлер, № 354 Имеретинский Курорт — Пермь, № 509 Казань — Новороссийск, № 510 Новороссийск — Казань, № 250 Адлер — Новокузнецк", — уточнили в компании.РЖД продолжает восстановительные работы на перегоне Гремячая — Котельниково, где 29 июля сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда Казань — Адлер. Движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме. Ночью сообщалось, что с задержками следуют 12 пассажирских поездов. Железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов и полного восстановления движения. В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель камаза выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы.

https://ria.ru/20240729/poezd-1962736984.html

https://ria.ru/20240730/postradavshie-1962859238.html

котельниково

новороссийск

адлер

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происшествия, котельниково, новороссийск, адлер, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом