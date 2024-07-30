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В Волгоградской области частично восстановили движение поездов после ЧП
В Волгоградской области частично восстановили движение поездов после ЧП - РИА Новости, 30.07.2024
В Волгоградской области частично восстановили движение поездов после ЧП
Движение поездов после ЧП с пассажирским составом в Волгоградской области частично восстановлено, сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T02:34
2024-07-30T02:34
2024-07-30T02:43
происшествия
волгоградская область
приволжская железная дорога
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
котельниково
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Движение поездов после ЧП с пассажирским составом в Волгоградской области частично восстановлено, сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги (филиала ОАО "РЖД").В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань-Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Позже в ФПК сообщили, что после ДТП с задержками следуют 12 пассажирских поездов."Тридцатого июля в 1.17 мск восстановлено движение по одному пути на перегоне Гремячая – Котельново. 25 купейных вагонов резервного состава для эвакуированных пассажиров поезда №491 Казань – Адлер отправлены к месту назначения через станцию Котельниково", - говорится в сообщении.Уточняется, что пассажиры обеспечены водой и питанием.
https://ria.ru/20240730/poezd-1962814592.html
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происшествия, волгоградская область, приволжская железная дорога, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, котельниково
Происшествия, Волгоградская область, Приволжская железная дорога, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РЖД, Котельниково
В Волгоградской области частично восстановили движение поездов после ЧП
Под Волгоградом частично восстановили движение поездов после ЧП с составом