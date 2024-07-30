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В Волгоградской области с задержками следуют 12 пассажирских поездов - РИА Новости, 30.07.2024
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00:35 30.07.2024 (обновлено: 00:38 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/poezda-1962815250.html
В Волгоградской области с задержками следуют 12 пассажирских поездов
В Волгоградской области с задержками следуют 12 пассажирских поездов - РИА Новости, 30.07.2024
В Волгоградской области с задержками следуют 12 пассажирских поездов
После ДТП с поездом в Волгоградской области с задержками следуют 12 пассажирских поездов, говорится в сообщении Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка"... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T00:35
2024-07-30T00:38
волгоградская область
федеральная пассажирская компания
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. После ДТП с поездом в Волгоградской области с задержками следуют 12 пассажирских поездов, говорится в сообщении Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено."О движении поездов в связи с происшествием в Волгоградской области. В настоящий момент с задержками следуют 12 пассажирских поездов", - говорится в сообщении.Отмечается, что железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов и восстановления движения на участке.
https://ria.ru/20240730/poezd-1962814592.html
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волгоградская область, федеральная пассажирская компания, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд
Волгоградская область, Федеральная пассажирская компания, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РЖД
В Волгоградской области с задержками следуют 12 пассажирских поездов

ФПК: в Волгоградской области после ДТП с задержками идут 12 пассажирских поездов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПассажиры и сотрудники спасательных служб МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Пассажиры и сотрудники спасательных служб МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости
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Пассажиры и сотрудники спасательных служб МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. После ДТП с поездом в Волгоградской области с задержками следуют 12 пассажирских поездов, говорится в сообщении Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено.
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"О движении поездов в связи с происшествием в Волгоградской области. В настоящий момент с задержками следуют 12 пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов и восстановления движения на участке.
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Волгоградская областьФедеральная пассажирская компанияСход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РЖД
 
 
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