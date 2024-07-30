https://ria.ru/20240730/poezda-1962815250.html

В Волгоградской области с задержками следуют 12 пассажирских поездов

В Волгоградской области с задержками следуют 12 пассажирских поездов - РИА Новости, 30.07.2024

В Волгоградской области с задержками следуют 12 пассажирских поездов

После ДТП с поездом в Волгоградской области с задержками следуют 12 пассажирских поездов, говорится в сообщении Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка"... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T00:35

2024-07-30T00:35

2024-07-30T00:38

волгоградская область

федеральная пассажирская компания

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ржд

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. После ДТП с поездом в Волгоградской области с задержками следуют 12 пассажирских поездов, говорится в сообщении Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено."О движении поездов в связи с происшествием в Волгоградской области. В настоящий момент с задержками следуют 12 пассажирских поездов", - говорится в сообщении.Отмечается, что железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов и восстановления движения на участке.

https://ria.ru/20240730/poezd-1962814592.html

https://ria.ru/20240729/poezd-1962810410.html

волгоградская область

россия

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волгоградская область, федеральная пассажирская компания, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд