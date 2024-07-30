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В волгоградских больницах после ЧП с поездом находится 21 человек
В волгоградских больницах после ЧП с поездом находится 21 человек - РИА Новости, 30.07.2024
В волгоградских больницах после ЧП с поездом находится 21 человек
В больницах Волгограда и Котельниково после ЧП с поездом находится 21 человек, семеро из них — дети, сообщает администрация Волгограсдкой области в своем... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:03
2024-07-30T13:03
2024-07-30T13:05
происшествия
котельниково
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
волгоградская область
россия
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ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. В больницах Волгограда и Котельниково после ЧП с поездом находится 21 человек, семеро из них — дети, сообщает администрация Волгограсдкой области в своем Telegram-канале."В больницах Волгограда и Котельниково по состоянию на утро 30 июля оставался 21 человек, 7 из них — дети. Все необходимое для лечения есть", - говорится в сообщении администрации.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель "Камаза" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей.
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происшествия, котельниково, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, волгоградская область, россия
Происшествия, Котельниково, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Волгоградская область, Россия
В волгоградских больницах после ЧП с поездом находится 21 человек
В волгоградских больницах после схода поезда с рельсов находится 21 человек