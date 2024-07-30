https://ria.ru/20240730/poezd-1962903165.html

В волгоградских больницах после ЧП с поездом находится 21 человек

В волгоградских больницах после ЧП с поездом находится 21 человек - РИА Новости, 30.07.2024

В волгоградских больницах после ЧП с поездом находится 21 человек

В больницах Волгограда и Котельниково после ЧП с поездом находится 21 человек, семеро из них — дети, сообщает администрация Волгограсдкой области в своем... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:03

2024-07-30T13:03

2024-07-30T13:05

происшествия

котельниково

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

волгоградская область

россия

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ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. В больницах Волгограда и Котельниково после ЧП с поездом находится 21 человек, семеро из них — дети, сообщает администрация Волгограсдкой области в своем Telegram-канале."В больницах Волгограда и Котельниково по состоянию на утро 30 июля оставался 21 человек, 7 из них — дети. Все необходимое для лечения есть", - говорится в сообщении администрации.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель "Камаза" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

котельниково

волгоградская область

россия

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происшествия, котельниково, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, волгоградская область, россия