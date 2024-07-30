https://ria.ru/20240730/poezd-1962895690.html

Семерых пострадавших при сходе поезда под Волгоградом готовят к выписке

Семерых пострадавших при сходе поезда под Волгоградом готовят к выписке - РИА Новости, 30.07.2024

Семерых пострадавших при сходе поезда под Волгоградом готовят к выписке

Семь человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области, остаются в районной больнице, их готовят к выписке, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:43

2024-07-30T12:43

2024-07-30T12:43

происшествия

волгоградская область

котельниково

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

россия

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ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Семь человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области, остаются в районной больнице, их готовят к выписке, сообщил РИА Новости глава Котельниковского района Сергей Понкратов. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. "В больнице нашей Котельниковской ЦРБ осталось семь человек. Они сейчас выпишутся, скорее всего", - сказал Понкратов.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоградская область

котельниково

россия

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происшествия, волгоградская область, котельниково, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, россия