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Семерых пострадавших при сходе поезда под Волгоградом готовят к выписке
Семерых пострадавших при сходе поезда под Волгоградом готовят к выписке - РИА Новости, 30.07.2024
Семерых пострадавших при сходе поезда под Волгоградом готовят к выписке
Семь человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области, остаются в районной больнице, их готовят к выписке, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:43
2024-07-30T12:43
2024-07-30T12:43
происшествия
волгоградская область
котельниково
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
россия
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ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Семь человек, пострадавших при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области, остаются в районной больнице, их готовят к выписке, сообщил РИА Новости глава Котельниковского района Сергей Понкратов. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. "В больнице нашей Котельниковской ЦРБ осталось семь человек. Они сейчас выпишутся, скорее всего", - сказал Понкратов.
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происшествия, волгоградская область, котельниково, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, россия
Происшествия, Волгоградская область, Котельниково, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Россия
Семерых пострадавших при сходе поезда под Волгоградом готовят к выписке
Семь пострадавших при сходе поезда с рельсов под Волгоградом остаются в больнице