https://ria.ru/20240730/poezd-1962814592.html
Дзюдоисты помогали вытаскивать людей из сошедшего с рельсов поезда
Дзюдоисты помогали вытаскивать людей из сошедшего с рельсов поезда - РИА Новости, 30.07.2024
Дзюдоисты помогали вытаскивать людей из сошедшего с рельсов поезда
Дзюдоисты, ехавшие на соревнования в Туапсе, помогали выбираться людям из поезда Казань - Адлер, вагоны которого сошли с рельсов в Волгоградской области,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T00:19
2024-07-30T00:19
2024-07-30T09:51
происшествия
адлер
волгоградская область
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962764527_0:179:2147:1387_1920x0_80_0_0_59500adc06c778f840ee24d7dcbf9625.jpg
СОЧИ, 30 июл – РИА Новости. Дзюдоисты, ехавшие на соревнования в Туапсе, помогали выбираться людям из поезда Казань - Адлер, вагоны которого сошли с рельсов в Волгоградской области, рассказала РИА Новости сопровождавшая детскую группу сотрудница сочинской студии. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено. В поезде находилась группа детей из Сочи, которые возвращались домой с конкурса под руководством кураторов частной студии, их эвакуировали в детский сад в Волгоградской области, их жизням ничего не угрожает, сообщали РИА Новости в сочинской администрации. Мэр Сочи Андрей Прошунин уточнил, что в группе 17 детей, их сопровождают четверо взрослых. "В час где-то приблизительно, в обед (все произошло - ред.), мы еще обедать начали все, кто-то лежал на второй полке, я уже сейчас не помню. Поезд перевернулся, вагон встал на ребро, мы с полок упали на пол все и покатились вниз, друг на друга попадали", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что на родительницу, сопровождающую детскую группу из Сочи, во время ЧП упали несколько детей. "Потом стали наверх через окно вылезать, окна побили сверху, там местные жители, наверное, кто первый приехал, и мы через окна стали наверх выбираться. Нам ребята дзюдоисты помогали очень хорошо, они такие молодцы. Они ехали в Туапсе на соревнования. И вот у нас вагон третий состоял практически только из нас - театралов, 20 человек нас было, и дзюдоистов, и там одна семья, наверное, была лишь и все, которая в Адлер ехала отдыхать", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, у детей и взрослых есть гематомы, но в целом все обошлось без серьезных травм.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962810410.html
https://ria.ru/20240729/poezd-1962784527.html
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происшествия, адлер, волгоградская область, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Адлер, Волгоградская область, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Дзюдоисты помогали вытаскивать людей из сошедшего с рельсов поезда
Пассажирка поезда Казань - Адлер рассказала о помощи дзюдоистов после аварии
СОЧИ, 30 июл – РИА Новости. Дзюдоисты, ехавшие на соревнования в Туапсе, помогали выбираться людям из поезда Казань - Адлер, вагоны которого сошли с рельсов в Волгоградской области, рассказала РИА Новости сопровождавшая детскую группу сотрудница сочинской студии.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково
в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ
, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено.
В поезде находилась группа детей из Сочи
, которые возвращались домой с конкурса под руководством кураторов частной студии, их эвакуировали в детский сад в Волгоградской области, их жизням ничего не угрожает, сообщали РИА Новости в сочинской администрации. Мэр Сочи Андрей Прошунин уточнил, что в группе 17 детей, их сопровождают четверо взрослых.
"В час где-то приблизительно, в обед (все произошло - ред.), мы еще обедать начали все, кто-то лежал на второй полке, я уже сейчас не помню. Поезд перевернулся, вагон встал на ребро, мы с полок упали на пол все и покатились вниз, друг на друга попадали", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что на родительницу, сопровождающую детскую группу из Сочи, во время ЧП упали несколько детей. "Потом стали наверх через окно вылезать, окна побили сверху, там местные жители, наверное, кто первый приехал, и мы через окна стали наверх выбираться. Нам ребята дзюдоисты помогали очень хорошо, они такие молодцы. Они ехали в Туапсе на соревнования. И вот у нас вагон третий состоял практически только из нас - театралов, 20 человек нас было, и дзюдоистов, и там одна семья, наверное, была лишь и все, которая в Адлер ехала отдыхать", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, у детей и взрослых есть гематомы, но в целом все обошлось без серьезных травм.