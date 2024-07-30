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В Подмосковье мигрант приставал к 11-летней девочке - РИА Новости, 30.07.2024
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17:00 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/podmoskove-1962975558.html
В Подмосковье мигрант приставал к 11-летней девочке
В Подмосковье мигрант приставал к 11-летней девочке - РИА Новости, 30.07.2024
В Подмосковье мигрант приставал к 11-летней девочке
Мигранту, пристававшему к 11-летней девочке возле дома в Истре Московской области, предъявили обвинение в домогательстве к ребенку, сообщил подмосковный главк... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:00
2024-07-30T17:00
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мигранту, пристававшему к 11-летней девочке возле дома в Истре Московской области, предъявили обвинение в домогательстве к ребенку, сообщил подмосковный главк СК. "Следователем следственного отдела по городу Истра ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 21-летнему уроженцу и гражданину Республики Узбекистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-лентего возраста)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 28 июля мигрант в состоянии алкогольного опьянения возле жилого дома приставал к 11-летней девочке, которая возвращалась с купания. Потерпевшей удалось оказать сопротивление и убежать домой. О случившемся она сообщила родителям. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допросили потерпевшую и обвиняемого.
https://ria.ru/20240405/migrant-1938081042.html
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истра
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, истра, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Истра, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мигрант приставал к 11-летней девочке

В подмосковной Истре пьяный мигрант приставал к 11-летней девочке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мигранту, пристававшему к 11-летней девочке возле дома в Истре Московской области, предъявили обвинение в домогательстве к ребенку, сообщил подмосковный главк СК.
"Следователем следственного отдела по городу Истра ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 21-летнему уроженцу и гражданину Республики Узбекистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-лентего возраста)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 28 июля мигрант в состоянии алкогольного опьянения возле жилого дома приставал к 11-летней девочке, которая возвращалась с купания. Потерпевшей удалось оказать сопротивление и убежать домой. О случившемся она сообщила родителям.
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допросили потерпевшую и обвиняемого.
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ПроисшествияИстраМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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