https://ria.ru/20240730/podmoskove-1962975558.html
В Подмосковье мигрант приставал к 11-летней девочке
В Подмосковье мигрант приставал к 11-летней девочке - РИА Новости, 30.07.2024
В Подмосковье мигрант приставал к 11-летней девочке
Мигранту, пристававшему к 11-летней девочке возле дома в Истре Московской области, предъявили обвинение в домогательстве к ребенку, сообщил подмосковный главк... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:00
2024-07-30T17:00
2024-07-30T17:00
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мигранту, пристававшему к 11-летней девочке возле дома в Истре Московской области, предъявили обвинение в домогательстве к ребенку, сообщил подмосковный главк СК. "Следователем следственного отдела по городу Истра ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 21-летнему уроженцу и гражданину Республики Узбекистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-лентего возраста)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 28 июля мигрант в состоянии алкогольного опьянения возле жилого дома приставал к 11-летней девочке, которая возвращалась с купания. Потерпевшей удалось оказать сопротивление и убежать домой. О случившемся она сообщила родителям. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допросили потерпевшую и обвиняемого.
https://ria.ru/20240405/migrant-1938081042.html
https://ria.ru/20240718/migranty-1960549429.html
истра
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происшествия, истра, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Истра, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мигрант приставал к 11-летней девочке
В подмосковной Истре пьяный мигрант приставал к 11-летней девочке