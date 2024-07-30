https://ria.ru/20240730/podmoskove-1962870140.html

В Подмосковье проверят сообщения о коте, расстрелянном из пневматики

В Подмосковье проверят сообщения о коте, расстрелянном из пневматики - РИА Новости, 30.07.2024

В Подмосковье проверят сообщения о коте, расстрелянном из пневматики

В Подмосковье неизвестный обстрелял кота из пневматического оружия, сообщили в прокуратуре и полиции. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T11:09

2024-07-30T11:09

2024-07-30T13:15

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Подмосковье неизвестный обстрелял кота из пневматического оружия, сообщили в прокуратуре и полиции."По предварительной информации, 27 июля 2024 года житель микрорайона Мамонтовка обнаружил на теле своего кота по кличке Симба многочисленные ранения от пневматического оружия", — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.Там уточнили, что УМВД по городскому округу Пушкинский начало доследственную проверку, ее ход контролирует городская прокуратура.Как добавили в подмосковной полиции, неизвестный несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в кота, который гулял во дворе. Питомец выжил, его хозяин написал заявление. Проводится проверка по факту жестокого обращения с животными. Ведомство устанавливает причастных для дальнейшего задержания.

https://ria.ru/20240726/muzhchina-1962128622.html

https://ria.ru/20240604/kot-1950391433.html

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, московская область (подмосковье)