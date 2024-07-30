Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье проверят сообщения о коте, расстрелянном из пневматики - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 30.07.2024 (обновлено: 13:15 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/podmoskove-1962870140.html
В Подмосковье проверят сообщения о коте, расстрелянном из пневматики
В Подмосковье проверят сообщения о коте, расстрелянном из пневматики - РИА Новости, 30.07.2024
В Подмосковье проверят сообщения о коте, расстрелянном из пневматики
В Подмосковье неизвестный обстрелял кота из пневматического оружия, сообщили в прокуратуре и полиции. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T11:09
2024-07-30T13:15
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Подмосковье неизвестный обстрелял кота из пневматического оружия, сообщили в прокуратуре и полиции."По предварительной информации, 27 июля 2024 года житель микрорайона Мамонтовка обнаружил на теле своего кота по кличке Симба многочисленные ранения от пневматического оружия", — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.Там уточнили, что УМВД по городскому округу Пушкинский начало доследственную проверку, ее ход контролирует городская прокуратура.Как добавили в подмосковной полиции, неизвестный несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в кота, который гулял во дворе. Питомец выжил, его хозяин написал заявление. Проводится проверка по факту жестокого обращения с животными. Ведомство устанавливает причастных для дальнейшего задержания.
https://ria.ru/20240726/muzhchina-1962128622.html
https://ria.ru/20240604/kot-1950391433.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье проверят сообщения о коте, расстрелянном из пневматики

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Подмосковье неизвестный обстрелял кота из пневматического оружия, сообщили в прокуратуре и полиции.
"По предварительной информации, 27 июля 2024 года житель микрорайона Мамонтовка обнаружил на теле своего кота по кличке Симба многочисленные ранения от пневматического оружия", — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Томской области мужчина надоумил сына выстрелить в кота пистонами
26 июля, 12:45
Там уточнили, что УМВД по городскому округу Пушкинский начало доследственную проверку, ее ход контролирует городская прокуратура.
Как добавили в подмосковной полиции, неизвестный несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в кота, который гулял во дворе. Питомец выжил, его хозяин написал заявление. Проводится проверка по факту жестокого обращения с животными. Ведомство устанавливает причастных для дальнейшего задержания.
Кот, застрявший в вентиляционном канале квартиры в Уфе - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В Уфе коммунальщики вызволили кота из вентиляции в квартире
4 июня, 13:53
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала