https://ria.ru/20240730/podmoskove-1962870140.html
В Подмосковье проверят сообщения о коте, расстрелянном из пневматики
В Подмосковье проверят сообщения о коте, расстрелянном из пневматики - РИА Новости, 30.07.2024
В Подмосковье проверят сообщения о коте, расстрелянном из пневматики
В Подмосковье неизвестный обстрелял кота из пневматического оружия, сообщили в прокуратуре и полиции. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T11:09
2024-07-30T11:09
2024-07-30T13:15
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Подмосковье неизвестный обстрелял кота из пневматического оружия, сообщили в прокуратуре и полиции."По предварительной информации, 27 июля 2024 года житель микрорайона Мамонтовка обнаружил на теле своего кота по кличке Симба многочисленные ранения от пневматического оружия", — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.Там уточнили, что УМВД по городскому округу Пушкинский начало доследственную проверку, ее ход контролирует городская прокуратура.Как добавили в подмосковной полиции, неизвестный несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в кота, который гулял во дворе. Питомец выжил, его хозяин написал заявление. Проводится проверка по факту жестокого обращения с животными. Ведомство устанавливает причастных для дальнейшего задержания.
https://ria.ru/20240726/muzhchina-1962128622.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)