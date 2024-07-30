https://ria.ru/20240730/pianistka-1962837213.html
Российская пианистка выступила в посольстве России в Гааге
Российская пианистка выступила в посольстве России в Гааге - РИА Новости, 30.07.2024
Российская пианистка выступила в посольстве России в Гааге
Российская пианистка, лауреат разных международных конкурсов Ева Геворгян в понедельник вечером выступила в посольстве России в Нидерландах, выступление вызвало РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T07:13
2024-07-30T07:13
2024-07-30T07:13
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ГААГА, 30 июл - РИА Новости. Российская пианистка, лауреат разных международных конкурсов Ева Геворгян в понедельник вечером выступила в посольстве России в Нидерландах, выступление вызвало восторженные отзывы гостей мероприятия, передает корреспондент РИА Новости. В посольстве РФ в Гааге 20-летняя пианистка исполнила произведения Роберта Шумана, Фредерика Шопена и Мориса Равеля. Выступление завершилось под бурные аплодисменты публики, гости особенно отметили в беседе с агентством технику и глубину исполнения молодой исполнительницы. Среди присутствующих на мероприятии были, в том числе, послы дружественных России стран, аккредитованных в Гааге. Концерт прошел в рамках очередного этапа проекта "Выдающиеся российские исполнители в диппредставительствах и культурных представительствах России за рубежом", реализуемого Фондом поддержки классического музыкального искусства "Музы – миру!". "Это было моё первое раз выступление в Нидерландах, в Гааге. И я очень счастлива, что здесь такая тепло принимающая публика", - поделилась Геворгян. Она рассказала РИА Новости, что ранее выступила с концертами и в других европейских городах: в марте - в Мадриде, в мае - в Вене, в июне - в Риме. "Меня хорошо принимали в каждом городе. Музыка — это такой язык универсальный, что все люди его понимают на подсознательном уровне. И это на самом деле прекрасный проект, потому что он объединяет людей", - отметила юная артистка. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин рассказал журналистам, что поражен уровнем исполнения пианистки, которая в свои 20 лет выступает на уровне самых известных мировых исполнителей. "Мы очень рады, что этот концерт стал возможным благодаря Фонду поддержки классического музыкального искусства "Музы - миру!". В этот сложный политический момент музыка должна объединять", - отметил дипломат. Тарабрин выразил сожаление в связи с тем, что культурные связи России и Нидерландов в настоящее время оказались в плачевном состоянии. "Это не наша вина, не наш выбор, но мы уверены, что рано или поздно эти связи возобновятся. Потому что культура — это то, что людей должно объединять, а не разъединять", - подчеркнул российский посол. Ева Геворгян - российская пианистка, она является лауреатам десятков международных конкурсов и обладателем премии International Classical Music Award. Фонд поддержки классического музыкального искусства "Музы - миру!" и Международный музыкальный проект "Российские музы - миру!" был создан в 1997 году по инициативе выдающихся дипломатов и государственных деятелей Евгения Примакова, Игоря Иванова, Михаила Швыдкого и Александра Авдеева. За это время Фонд провел более 100 мероприятий в 25 странах мира. Проект направлен на популяризацию российской культуры в мире.
https://ria.ru/20240726/peskov-1962110268.html
https://ria.ru/20240722/kontsert-1961106931.html
https://ria.ru/20240501/benin-1943231322.html
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россия, нидерланды, мадрид, владимир тарабрин, евгений примаков, игорь иванов, гаага, в мире, культура
Культура, Россия, Нидерланды, Мадрид, Владимир Тарабрин, Евгений Примаков, Игорь Иванов, Гаага, В мире, Культура
Российская пианистка выступила в посольстве России в Гааге
Российская пианистка Геворгян выступила с концертом в посольстве России в Гааге
ГААГА, 30 июл - РИА Новости. Российская пианистка, лауреат разных международных конкурсов Ева Геворгян в понедельник вечером выступила в посольстве России в Нидерландах, выступление вызвало восторженные отзывы гостей мероприятия, передает корреспондент РИА Новости.
В посольстве РФ в Гааге 20-летняя пианистка исполнила произведения Роберта Шумана, Фредерика Шопена и Мориса Равеля. Выступление завершилось под бурные аплодисменты публики, гости особенно отметили в беседе с агентством технику и глубину исполнения молодой исполнительницы. Среди присутствующих на мероприятии были, в том числе, послы дружественных России стран, аккредитованных в Гааге.
Концерт прошел в рамках очередного этапа проекта "Выдающиеся российские исполнители в диппредставительствах и культурных представительствах России за рубежом", реализуемого Фондом поддержки классического музыкального искусства "Музы – миру!".
"Это было моё первое раз выступление в Нидерландах, в Гааге. И я очень счастлива, что здесь такая тепло принимающая публика", - поделилась Геворгян.
Она рассказала РИА Новости, что ранее выступила с концертами и в других европейских городах: в марте - в Мадриде
, в мае - в Вене
, в июне - в Риме
.
"Меня хорошо принимали в каждом городе. Музыка — это такой язык универсальный, что все люди его понимают на подсознательном уровне. И это на самом деле прекрасный проект, потому что он объединяет людей", - отметила юная артистка.
Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин
рассказал журналистам, что поражен уровнем исполнения пианистки, которая в свои 20 лет выступает на уровне самых известных мировых исполнителей.
"Мы очень рады, что этот концерт стал возможным благодаря Фонду поддержки классического музыкального искусства "Музы - миру!". В этот сложный политический момент музыка должна объединять", - отметил дипломат.
Тарабрин выразил сожаление в связи с тем, что культурные связи России и Нидерландов в настоящее время оказались в плачевном состоянии.
"Это не наша вина, не наш выбор, но мы уверены, что рано или поздно эти связи возобновятся. Потому что культура — это то, что людей должно объединять, а не разъединять", - подчеркнул российский посол.
Ева Геворгян - российская пианистка, она является лауреатам десятков международных конкурсов и обладателем премии International Classical Music Award.
Фонд поддержки классического музыкального искусства "Музы - миру!" и Международный музыкальный проект "Российские музы - миру!" был создан в 1997 году по инициативе выдающихся дипломатов и государственных деятелей Евгения Примакова, Игоря Иванова, Михаила Швыдкого и Александра Авдеева. За это время Фонд провел более 100 мероприятий в 25 странах мира. Проект направлен на популяризацию российской культуры в мире.