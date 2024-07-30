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В США перед выборами эксплуатируют тему России, заявил Песков - РИА Новости, 30.07.2024
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13:22 30.07.2024 (обновлено: 13:36 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/peskov-1962911007.html
В США перед выборами эксплуатируют тему России, заявил Песков
В США перед выборами эксплуатируют тему России, заявил Песков - РИА Новости, 30.07.2024
В США перед выборами эксплуатируют тему России, заявил Песков
Демократы и республиканцы эксплуатируют тему России и её президента Владимира Путина в ходе предвыборной борьбы в США, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:22
2024-07-30T13:36
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дмитрий песков
владимир путин
политика
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Демократы и республиканцы эксплуатируют тему России и её президента Владимира Путина в ходе предвыборной борьбы в США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия и глава российского государства лично по сути являются существенными факторами, которые эксплуатируют и республиканцы и демократы в ходе политической борьбы, особенно в предвыборной кампании", - сказал Песков журналистам.
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, политика, выборы президента сша — 2024, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика, Выборы президента США — 2024, В мире
В США перед выборами эксплуатируют тему России, заявил Песков

Песков: демократы и республиканцы эксплуатируют тему Путина на выборах

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Демократы и республиканцы эксплуатируют тему России и её президента Владимира Путина в ходе предвыборной борьбы в США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия и глава российского государства лично по сути являются существенными факторами, которые эксплуатируют и республиканцы и демократы в ходе политической борьбы, особенно в предвыборной кампании", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Песков предрек множество заявлений о влиянии России на выборы в США
13:08
 
РоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитикаВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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