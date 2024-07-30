https://ria.ru/20240730/peskov-1962910860.html

Песков рассказал, к чему приводит эксплуатация темы Путина внутри США

Песков рассказал, к чему приводит эксплуатация темы Путина внутри США - РИА Новости, 30.07.2024

Песков рассказал, к чему приводит эксплуатация темы Путина внутри США

Эксплуатация темы России и ее президента Владимира Путина во внутриполитической борьбе в США наносит малопоправимый вред двусторонним отношениям, сообщил... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:22

2024-07-30T13:22

2024-07-30T13:22

политика

россия

сша

америка

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Эксплуатация темы России и ее президента Владимира Путина во внутриполитической борьбе в США наносит малопоправимый вред двусторонним отношениям, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каждый раз эксплуатация и России и Путина во внутриполитической борьбе внутри самой Америки наносит новый и новый вред, малопоправимый вред двусторонним отношениям. Так бывает каждый политический цикл", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240730/peskov-1962910552.html

россия

сша

америка

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политика, россия, сша, америка, владимир путин, дмитрий песков