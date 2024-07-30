https://ria.ru/20240730/partnerstvo-1962975262.html
Глава Вологодчины: продолжаем укреплять партнерство с провинциями КНР
Глава Вологодчины: продолжаем укреплять партнерство с провинциями КНР - РИА Новости, 30.07.2024
Глава Вологодчины: продолжаем укреплять партнерство с провинциями КНР
Представители бизнеса китайской провинции Цзянсу и Вологодской области обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества и возможность... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:59
2024-07-30T16:59
2024-07-30T16:59
вологодская область
китай
георгий филимонов
чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Представители бизнеса китайской провинции Цзянсу и Вологодской области обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества и возможность установления побратимских связей на уровне регионов и городов, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Делегация из КНР во главе с руководителем Торгово-экономического представительства провинции Цзянсу в РФ и СНГ господином Цзя ИньКэ прибыла в регион накануне. Для гостей были организованы B2B встречи с представителями бизнеса Вологодской области. Кроме того, в ходе визита состоялась рабочая встреча с мэром Череповца Вадимом Германовым. В рамках встречи начальник департамента внешнеэкономических связей и международного межрегионального сотрудничества правительства области Юрий Лилеин провел презентацию инвестиционного потенциала Вологодской области. "2024-2025 годы — годы культуры России и Китая. Я уже не раз говорил об огромном потенциале развития торгово-экономических отношений между Вологодской областью и провинциями КНР. Продолжаем укреплять наше партнерство", - цитирует пресс-служба слова Филимонова. Губернатор напомнил, что ранее на ПМЭФ-2024 также обсуждалось культурное и экономическое взаимодействие Вологодской области и регионов Китайской Народной Республики с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в России Чжан Ханьхуэем. Кроме того, в июне компании Вологодчины приняли участие в международной выставке древесных материалов и изделий древесины Sylva Wood - 2024 в Шанхае. "Это пример налаживания контактов с иностранными производителями и обмена опытом", - отметил Филимонов. Одним из самых ярких событий этого года стало выступление шаолиньских монахов на Международном Фестивале боевых искусств в Череповце. Мероприятие было приурочено к 30-летию Череповецкого центра боевых искусств и 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240726/obekty-1962255561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, георгий филимонов, чжан ханьхуэй
Вологодская область, Китай, Георгий Филимонов, Чжан Ханьхуэй
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Представители бизнеса китайской провинции Цзянсу и Вологодской области обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества и возможность установления побратимских связей на уровне регионов и городов, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
Делегация из КНР
во главе с руководителем Торгово-экономического представительства провинции Цзянсу в РФ и СНГ господином Цзя ИньКэ прибыла в регион накануне. Для гостей были организованы B2B встречи с представителями бизнеса Вологодской области. Кроме того, в ходе визита состоялась рабочая встреча с мэром Череповца
Вадимом Германовым. В рамках встречи начальник департамента внешнеэкономических связей и международного межрегионального сотрудничества правительства области Юрий Лилеин провел презентацию инвестиционного потенциала Вологодской области.
"2024-2025 годы — годы культуры России и Китая. Я уже не раз говорил об огромном потенциале развития торгово-экономических отношений между Вологодской областью и провинциями КНР. Продолжаем укреплять наше партнерство", - цитирует пресс-служба слова Филимонова.
Губернатор напомнил, что ранее на ПМЭФ-2024 также обсуждалось культурное и экономическое взаимодействие Вологодской области и регионов Китайской Народной Республики с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в России Чжан Ханьхуэем
. Кроме того, в июне компании Вологодчины приняли участие в международной выставке древесных материалов и изделий древесины Sylva Wood - 2024 в Шанхае
.
"Это пример налаживания контактов с иностранными производителями и обмена опытом", - отметил Филимонов.
Одним из самых ярких событий этого года стало выступление шаолиньских монахов на Международном Фестивале боевых искусств в Череповце. Мероприятие было приурочено к 30-летию Череповецкого центра боевых искусств и 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, добавили в пресс-службе.