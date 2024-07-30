Рейтинг@Mail.ru
Московский зоопарк поздравил панд Диндин и Жуи с днем рождения - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
18:45 30.07.2024 (обновлено: 18:53 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/pandy-1962998539.html
Московский зоопарк поздравил панд Диндин и Жуи с днем рождения
Московский зоопарк поздравил панд Диндин и Жуи с днем рождения - РИА Новости, 30.07.2024
Московский зоопарк поздравил панд Диндин и Жуи с днем рождения
Московский зоопарк поздравил с днем рождения панд Жуи и Диндин, торжества продлятся до 4 августа, сообщила в Telegram-канале гендиректор учреждения Светлана... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:45
2024-07-30T18:53
хорошие новости
общество
светлана акулова
московский зоопарк
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962997821_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f299b79609ba923d24ca8475d6cd81bf.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Московский зоопарк поздравил с днем рождения панд Жуи и Диндин, торжества продлятся до 4 августа, сообщила в Telegram-канале гендиректор учреждения Светлана Акулова. &quot;Сегодня весь Московский зоопарк поздравляет с Днем Рождения наших замечательных больших панд&quot;, — написала она.По словам Акуловой, Диндин, которая весит уже 125 килограммов, сегодня исполнилось семь лет. Гендиректор зоопарка добавила, что эта панда — "требовательная, слегка капризная перфекционистка, и поэтому она настолько прекрасная мама". Сейчас она уделяет все свое время дочери Катюше.&quot;Жуи, весом 140 килограмм, завтра исполнится восемь лет. С момента приезда Жуи не изменился. Он такой же рубаха-парень, добряк и весельчак, но стал больше спать. Взрослеет&quot;, — отметила Акулова.Она добавила, что торжества по случаю Дня рождения панд продлятся по 4 августа. В программу праздника вошли тематические экскурсии, квесты, мастер-классы, показы фильмов и торжественное вручение подарков именинникам. Посетителей зоопарка пригласили принять участие в мастер-классах и создать съедобные подарки для больших панд.
https://ria.ru/20240729/tort-1962805924.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
День рождения панды Диндин в Московском зоопарке
Диндин исполнилось 7 лет, а Жуи – 8. В этом году мы решили устроить отдельные праздники для каждой панды, и торжества продлятся целую неделю — с 29 июля по 4 августа.
2024-07-30T18:45
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962997821_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2ef7d53e034d91bab2249e351a177ab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, светлана акулова, московский зоопарк, хорошие новости
Хорошие новости, Общество, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Хорошие новости
Московский зоопарк поздравил панд Диндин и Жуи с днем рождения

В Московском зоопарке пройдут торжества по случаю дня рождения панд Диндин и Жуи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Московский зоопарк поздравил с днем рождения панд Жуи и Диндин, торжества продлятся до 4 августа, сообщила в Telegram-канале гендиректор учреждения Светлана Акулова.
«

"Сегодня весь Московский зоопарк поздравляет с Днем Рождения наших замечательных больших панд", — написала она.

По словам Акуловой, Диндин, которая весит уже 125 килограммов, сегодня исполнилось семь лет. Гендиректор зоопарка добавила, что эта панда — "требовательная, слегка капризная перфекционистка, и поэтому она настолько прекрасная мама". Сейчас она уделяет все свое время дочери Катюше.
«

"Жуи, весом 140 килограмм, завтра исполнится восемь лет. С момента приезда Жуи не изменился. Он такой же рубаха-парень, добряк и весельчак, но стал больше спать. Взрослеет", — отметила Акулова.

Она добавила, что торжества по случаю Дня рождения панд продлятся по 4 августа. В программу праздника вошли тематические экскурсии, квесты, мастер-классы, показы фильмов и торжественное вручение подарков именинникам. Посетителей зоопарка пригласили принять участие в мастер-классах и создать съедобные подарки для больших панд.
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Панде Жуи из Московского зоопарка подарили торт
29 июля, 22:15
 
Хорошие новостиОбществоСветлана АкуловаМосковский зоопаркХорошие новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала