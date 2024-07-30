https://ria.ru/20240730/pandy-1962998539.html

Московский зоопарк поздравил панд Диндин и Жуи с днем рождения

Московский зоопарк поздравил панд Диндин и Жуи с днем рождения - РИА Новости, 30.07.2024

Московский зоопарк поздравил панд Диндин и Жуи с днем рождения

Московский зоопарк поздравил с днем рождения панд Жуи и Диндин, торжества продлятся до 4 августа, сообщила в Telegram-канале гендиректор учреждения Светлана... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:45

2024-07-30T18:45

2024-07-30T18:53

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светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Московский зоопарк поздравил с днем рождения панд Жуи и Диндин, торжества продлятся до 4 августа, сообщила в Telegram-канале гендиректор учреждения Светлана Акулова. "Сегодня весь Московский зоопарк поздравляет с Днем Рождения наших замечательных больших панд", — написала она.По словам Акуловой, Диндин, которая весит уже 125 килограммов, сегодня исполнилось семь лет. Гендиректор зоопарка добавила, что эта панда — "требовательная, слегка капризная перфекционистка, и поэтому она настолько прекрасная мама". Сейчас она уделяет все свое время дочери Катюше."Жуи, весом 140 килограмм, завтра исполнится восемь лет. С момента приезда Жуи не изменился. Он такой же рубаха-парень, добряк и весельчак, но стал больше спать. Взрослеет", — отметила Акулова.Она добавила, что торжества по случаю Дня рождения панд продлятся по 4 августа. В программу праздника вошли тематические экскурсии, квесты, мастер-классы, показы фильмов и торжественное вручение подарков именинникам. Посетителей зоопарка пригласили принять участие в мастер-классах и создать съедобные подарки для больших панд.

https://ria.ru/20240729/tort-1962805924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

День рождения панды Диндин в Московском зоопарке Диндин исполнилось 7 лет, а Жуи – 8. В этом году мы решили устроить отдельные праздники для каждой панды, и торжества продлятся целую неделю — с 29 июля по 4 августа. 2024-07-30T18:45 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, светлана акулова, московский зоопарк, хорошие новости