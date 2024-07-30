https://ria.ru/20240730/padenie-1962820913.html

Во Владивостоке двухлетний ребенок выжил, выпав из окна

Во Владивостоке двухлетний ребенок выжил, выпав из окна - РИА Новости, 30.07.2024

Во Владивостоке двухлетний ребенок выжил, выпав из окна

Двухлетний ребенок во Владивостоке выжил, выпав из окна 7 этажа, сообщает Владивостокская клиническая больница №2 ("тысячекоечная больница"). РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T02:48

2024-07-30T02:48

2024-07-30T02:48

происшествия

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Двухлетний ребенок во Владивостоке выжил, выпав из окна 7 этажа, сообщает Владивостокская клиническая больница №2 ("тысячекоечная больница"). "Во Владивостоке двухлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа и чудом выжил. Малыша доставили бригадой скорой медпомощи в "тысячекоечную больницу". Ребенка в состоянии травматического шока экстренно госпитализировали в реанимацию. В течении трех дней совместными усилиями врачей - реаниматологов, травматологов и нейрохирургов состояние ребенка стабилизировали", - говорится в сообщении. У ребенка - перелом левого бедра со смещением, ушиб грудной клетки и сотрясение мозга. Его уже перевели в детское ортопедо-травматологическое отделение. Врачи отмечают, что за первое полугодие 2024 года только в "тысячекоечную больницу" было госпитализировано более десятка детей, упавших с высоты. Цифры превышают статистику прошлого года. В этом году летальных исходов не было, но есть травмы различной степени тяжести – черепно-мозговые, скелета, брюшной и грудной полости. Врачи напоминают родителям соблюдать меры безопасности.

https://ria.ru/20240730/spasenie-1962814772.html

https://ria.ru/20240729/ufa-1962778674.html

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происшествия, владивосток, россия, приморский край