https://ria.ru/20240730/osetija-1962922313.html
В Северной Осетии девять туристов госпитализировали с отравлением
В Северной Осетии девять туристов госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 30.07.2024
В Северной Осетии девять туристов госпитализировали с отравлением
Девять человек, в том числе семеро детей, госпитализированы после туристического слета в Северной Осетии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:03
2024-07-30T14:03
2024-07-30T14:03
здоровье - общество
происшествия
республика северная осетия - алания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850660_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_52b2ac737188497f7c998d744e29c1c3.jpg
ПЯТИГОРСК, 30 июл - РИА Новости. Девять человек, в том числе семеро детей, госпитализированы после туристического слета в Северной Осетии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. "Накануне вечером в инфекционное отделение Ирафской центральной районной больницы были госпитализированы 9 туристов с базы "Комы-Арт". Среди них 7 детей в возрасте 13-16 лет и 2 взрослых сопровождающих", - говорится в сообщении."Отравления и инфекции - это лишь предварительные диагнозы. Поступили со следующими симптомами: температура 37,5, кашель, боль в горле. Были проведены тесты на грипп и COVID-19, результаты отрицательные. Ждем дальнейшие лабораторные исследования, пока мы не можем говорить о том, что это кишечная инфекция", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства здравоохранения Северной Осетии Стелла Джихаева. В настоящий момент у всех пациентов отмечается положительная динамика, до конца дня они останутся под наблюдением врачей, после чего будет принято решение о дальнейшей тактике лечения.
https://ria.ru/20240729/likhoradka-1962675078.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850660_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c5eb90ecbf1159bd6f6eb6aa4b317a4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, происшествия, республика северная осетия - алания
Здоровье - Общество, Происшествия, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии девять туристов госпитализировали с отравлением
В Северной Осетии 9 туристов госпитализировали с отравлением после слета
ПЯТИГОРСК, 30 июл - РИА Новости. Девять человек, в том числе семеро детей, госпитализированы после туристического слета в Северной Осетии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
«
"Накануне вечером в инфекционное отделение Ирафской центральной районной больницы были госпитализированы 9 туристов с базы "Комы-Арт". Среди них 7 детей в возрасте 13-16 лет и 2 взрослых сопровождающих", - говорится в сообщении.
"Отравления и инфекции - это лишь предварительные диагнозы. Поступили со следующими симптомами: температура 37,5, кашель, боль в горле. Были проведены тесты на грипп и COVID-19, результаты отрицательные. Ждем дальнейшие лабораторные исследования, пока мы не можем говорить о том, что это кишечная инфекция", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства здравоохранения Северной Осетии Стелла Джихаева.
В настоящий момент у всех пациентов отмечается положительная динамика, до конца дня они останутся под наблюдением врачей, после чего будет принято решение о дальнейшей тактике лечения.