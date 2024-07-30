Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии девять туристов госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/osetija-1962922313.html
В Северной Осетии девять туристов госпитализировали с отравлением
В Северной Осетии девять туристов госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 30.07.2024
В Северной Осетии девять туристов госпитализировали с отравлением
Девять человек, в том числе семеро детей, госпитализированы после туристического слета в Северной Осетии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:03
2024-07-30T14:03
здоровье - общество
происшествия
республика северная осетия - алания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850660_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_52b2ac737188497f7c998d744e29c1c3.jpg
ПЯТИГОРСК, 30 июл - РИА Новости. Девять человек, в том числе семеро детей, госпитализированы после туристического слета в Северной Осетии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. &quot;Накануне вечером в инфекционное отделение Ирафской центральной районной больницы были госпитализированы 9 туристов с базы &quot;Комы-Арт&quot;. Среди них 7 детей в возрасте 13-16 лет и 2 взрослых сопровождающих&quot;, - говорится в сообщении."Отравления и инфекции - это лишь предварительные диагнозы. Поступили со следующими симптомами: температура 37,5, кашель, боль в горле. Были проведены тесты на грипп и COVID-19, результаты отрицательные. Ждем дальнейшие лабораторные исследования, пока мы не можем говорить о том, что это кишечная инфекция", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства здравоохранения Северной Осетии Стелла Джихаева. В настоящий момент у всех пациентов отмечается положительная динамика, до конца дня они останутся под наблюдением врачей, после чего будет принято решение о дальнейшей тактике лечения.
https://ria.ru/20240729/likhoradka-1962675078.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850660_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c5eb90ecbf1159bd6f6eb6aa4b317a4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, происшествия, республика северная осетия - алания
Здоровье - Общество, Происшествия, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии девять туристов госпитализировали с отравлением

В Северной Осетии 9 туристов госпитализировали с отравлением после слета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 30 июл - РИА Новости. Девять человек, в том числе семеро детей, госпитализированы после туристического слета в Северной Осетии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
«

"Накануне вечером в инфекционное отделение Ирафской центральной районной больницы были госпитализированы 9 туристов с базы "Комы-Арт". Среди них 7 детей в возрасте 13-16 лет и 2 взрослых сопровождающих", - говорится в сообщении.

"Отравления и инфекции - это лишь предварительные диагнозы. Поступили со следующими симптомами: температура 37,5, кашель, боль в горле. Были проведены тесты на грипп и COVID-19, результаты отрицательные. Ждем дальнейшие лабораторные исследования, пока мы не можем говорить о том, что это кишечная инфекция", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства здравоохранения Северной Осетии Стелла Джихаева.
В настоящий момент у всех пациентов отмечается положительная динамика, до конца дня они останутся под наблюдением врачей, после чего будет принято решение о дальнейшей тактике лечения.
Девушка распыляет средство против насекомых - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Инфекционист рассказал, как избежать лихорадки Западного Нила
29 июля, 13:25
 
Здоровье - ОбществоПроисшествияРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала