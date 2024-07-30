https://ria.ru/20240730/osetija-1962922313.html

В Северной Осетии девять туристов госпитализировали с отравлением

В Северной Осетии девять туристов госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 30.07.2024

В Северной Осетии девять туристов госпитализировали с отравлением

Девять человек, в том числе семеро детей, госпитализированы после туристического слета в Северной Осетии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:03

2024-07-30T14:03

2024-07-30T14:03

здоровье - общество

происшествия

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 30 июл - РИА Новости. Девять человек, в том числе семеро детей, госпитализированы после туристического слета в Северной Осетии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. "Накануне вечером в инфекционное отделение Ирафской центральной районной больницы были госпитализированы 9 туристов с базы "Комы-Арт". Среди них 7 детей в возрасте 13-16 лет и 2 взрослых сопровождающих", - говорится в сообщении."Отравления и инфекции - это лишь предварительные диагнозы. Поступили со следующими симптомами: температура 37,5, кашель, боль в горле. Были проведены тесты на грипп и COVID-19, результаты отрицательные. Ждем дальнейшие лабораторные исследования, пока мы не можем говорить о том, что это кишечная инфекция", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства здравоохранения Северной Осетии Стелла Джихаева. В настоящий момент у всех пациентов отмечается положительная динамика, до конца дня они останутся под наблюдением врачей, после чего будет принято решение о дальнейшей тактике лечения.

https://ria.ru/20240729/likhoradka-1962675078.html

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здоровье - общество, происшествия, республика северная осетия - алания