Почти половина американцев не считает долгом помощь Украине, показал опрос
Опрос: 49 процентов американцев считают, что США не должны помогать Украине
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Около 49% американцев считают, что поддержка Украины не является обязанностью США, следует из результатов опроса организации Pew Research Center.
"В целом американцы поровну разделились во мнениях в вопросе того, несет ли США ответственность за помощь Украине - 48% говорят, что несет; 49% говорят, что нет", - пишет организация.
При этом мнения заметно разделились в зависимости от политической позиции респондентов: 63% демократов согласились с вышеупомянутым вопросом, в то время как среди республиканцев доля сторонников такой позиции составила всего 36%.
По данным организации, угрозой для США действия России в ходе конфликта на Украине сегодня считают 34% американцев - из них 45% демократов и 26% республиканцев. При этом в начале 2022 года этот показатель был почти равным для обеих групп населения и составлял 50% и 51% соответственно.
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Опрос был проведен с 1 по 7 июля, в нем приняли участие 9424 совершеннолетних гражданина США. Погрешность составляет 1,3 процентных пункта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.