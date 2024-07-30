https://ria.ru/20240730/opros-1963029485.html

Почти половина американцев не считает долгом помощь Украине, показал опрос

Почти половина американцев не считает долгом помощь Украине, показал опрос - РИА Новости, 30.07.2024

Почти половина американцев не считает долгом помощь Украине, показал опрос

Около 49% американцев считают, что поддержка Украины не является обязанностью США, следует из результатов опроса организации Pew Research Center. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T20:54

2024-07-30T20:54

2024-07-30T20:54

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сша

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Около 49% американцев считают, что поддержка Украины не является обязанностью США, следует из результатов опроса организации Pew Research Center. "В целом американцы поровну разделились во мнениях в вопросе того, несет ли США ответственность за помощь Украине - 48% говорят, что несет; 49% говорят, что нет", - пишет организация. При этом мнения заметно разделились в зависимости от политической позиции респондентов: 63% демократов согласились с вышеупомянутым вопросом, в то время как среди республиканцев доля сторонников такой позиции составила всего 36%. Примерно 29% опрошенных полагают, что США предоставляют слишком много помощи Киеву, 26% считают, что Вашингтон оказывает достаточную помощь. Менее 20% выступают за то, что Украина получает недостаточно помощи от США, а 25% не смогли определиться с ответом. По данным организации, угрозой для США действия России в ходе конфликта на Украине сегодня считают 34% американцев - из них 45% демократов и 26% республиканцев. При этом в начале 2022 года этот показатель был почти равным для обеих групп населения и составлял 50% и 51% соответственно. Опрос был проведен с 1 по 7 июля, в нем приняли участие 9424 совершеннолетних гражданина США. Погрешность составляет 1,3 процентных пункта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240729/spetspredstavitel-1962786033.html

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

https://ria.ru/20240729/ukraina-1962592973.html

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в мире, украина, сша