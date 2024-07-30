https://ria.ru/20240730/opros-1961267636.html

Опрос: каждый десятый россиянин хочет до конца года переехать в частный дом

Опрос: каждый десятый россиянин хочет до конца года переехать в частный дом - РИА Новости, 30.07.2024

Опрос: каждый десятый россиянин хочет до конца года переехать в частный дом

Почти 70% россиян хотели бы переехать из квартиры в частный дом, а примерно каждый десятый планирует заняться переездом до конца этого года, отмечается в... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T17:00

2024-07-30T17:00

2024-07-30T17:00

россия

жилье

строительство

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Почти 70% россиян хотели бы переехать из квартиры в частный дом, а примерно каждый десятый планирует заняться переездом до конца этого года, отмечается в исследовании, проведенном экспертами компании "Лемана Про" (ранее "Леруа Мерлен").По прогнозам аналитиков, до конца текущего года число возведенных объектов ИЖС увеличится на 8% (837 тысяч), к концу 2025 года — на 15% (889 тысяч), а в 2026 году — на 22% (944 тысяч). При этом, количество возведенных домов ИЖС в России в прошлом году составило 774 тысяч, (44% из них — дачные и 56% — для постоянного проживания). А каждый пятый дом (22%) россияне построили своими руками без привлечения профессиональных строителей.Как считают аналитики, самостоятельное строительство вполне реализуемо, если часть наиболее сложных или трудоемких процессов доверить все же профессионалам. "Это позволит не только разумно расходовать деньги, но и иметь гарантию на все услуги в течение 12 месяцев. И, возможно, уже в этом году реально отпраздновать новоселье в том самом доме мечты", — добавляют эксперты.В некоторых крупных мегаполисах уже имеются и инсталляции в виде миниатюрного дома, в которых можно познакомиться с ключевыми этапами возведения строения от фундамента до крыши, инженерными коммуникациями, черновой и чистовой отделки, а также меблировкой и обустройством.Особенность таких "шоу-румов" или "шоу-объектов" заключается в том, что часть дома показана в разрезе, так что видно, из чего возведены стены, пол, как проложены коммуникации.

https://realty.ria.ru/20240410/doma-1938897614.html

россия

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, жилье, строительство