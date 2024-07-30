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В Херсонской области отменили ракетную опасность

В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 30.07.2024

В Херсонской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T17:07

2024-07-30T17:07

2024-07-30T17:07

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Сообщение об опасности было опубликовано в 16.36 мск. "Отбой ракетной опасности Херсонская область", - написал Сальдо.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, россия, вооруженные силы украины, безопасность