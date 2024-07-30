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В Херсонской области отменили ракетную опасность
В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 30.07.2024
В Херсонской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:07
2024-07-30T17:07
2024-07-30T17:07
специальная военная операция на украине
херсонская область
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безопасность
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Сообщение об опасности было опубликовано в 16.36 мск. "Отбой ракетной опасности Херсонская область", - написал Сальдо.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Херсонской области отменили ракетную опасность
Губернатор Сальдо объявил отбой ракетной опасности в Херсонской области