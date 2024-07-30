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В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности

В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 30.07.2024

В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявлен отбой ракетной опасности спустя 18 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T04:35

2024-07-30T04:35

2024-07-30T04:35

белгород

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

безопасность

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявлен отбой ракетной опасности спустя 18 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В 4.01 мск губернатор сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе. "Отбой ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

шебекино

россия

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белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, безопасность, россия