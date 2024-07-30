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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.07.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском округе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T04:04
2024-07-30T04:04
2024-07-30T04:07
специальная военная операция на украине
белгород
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белгородский район
белгородская область
россия
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском округе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он.
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Шебекино, Белгородский район, Белгородская область, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность