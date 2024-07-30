https://ria.ru/20240730/oon-1962927373.html

В ООН призвали мир пересмотреть политические отношения с Израилем

В ООН призвали мир пересмотреть политические отношения с Израилем - РИА Новости, 30.07.2024

В ООН призвали мир пересмотреть политические отношения с Израилем

Государства мира должны пересмотреть все дипломатические, политические и экономические отношения с Израилем в соответствии с консультативным заключением... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:16

2024-07-30T14:16

2024-07-30T15:45

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ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. Государства мира должны пересмотреть все дипломатические, политические и экономические отношения с Израилем в соответствии с консультативным заключением Международного суда о незаконности создания поселений на палестинских территориях, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространённом Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ). Международный суд ООН 19 июля вынес консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий. Суд признал, что поселенческая деятельность Израиля нарушает международное право и является аннексией. Инстанция призвала Израиль прекратить как можно скорее новую поселенческую деятельность на палестинских территориях и свое незаконное присутствие там, а также выплатить репарации за ущерб, причиненный в результате незаконной оккупации. "В то время как Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН рассмотрят стратегии, призванные обеспечить скорейшее прекращение незаконной оккупации, государства должны немедленно пересмотреть все дипломатические, политические и экономические связи с Израилем, включая деловые и финансовые, пенсионные фонды, научные обмены и благотворительные организации", - сказано в документе. Эксперты ООН призвали ввести эмбарго на поставки оружия, прекратить любую другую торговлю, которая может нанести ущерб палестинцам, и ввести целенаправленные санкции, включая замораживание активов, против физических и юридических лиц Израиля, "причастных к незаконной оккупации и политике расовой сегрегации и апартеида". "После судебного решения от 19 июля Израиль активизировал свои нападения на гражданское население Газы и ее природные ресурсы. Израиль должен выполнить это консультативное заключение и другие постановления Международного суда, вынесенные в этом году. Израиль должен прекратить действовать так, как будто он стоит исключительно над законами", - подчеркивается в заявлении. Ранее ЕС, США и Япония с этого года начали вводить санкции против израильтян, живущих на оккупированном Западном берегу, в наказание за гонения на местное палестинское население. Администрация Джо Байдена пересмотрела политику предыдущего президента Дональда Трампа, который отказался считать нарушением международного права поселенческую активность Израиля и перестал ее критиковать. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 90 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240719/sud-1960794054.html

https://ria.ru/20231025/palestina-1905135021.html

https://ria.ru/20240719/palestina-1960811776.html

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в мире, израиль, сша, япония, джо байден, дональд трамп, оон, евросоюз, хамас