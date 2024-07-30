https://ria.ru/20240730/onlayn-ploschadki-1962682393.html
Эксперты проанализировали рекламные возможности онлайн-площадок России
Эксперты проанализировали рекламные возможности онлайн-площадок России - РИА Новости, 30.07.2024
Эксперты проанализировали рекламные возможности онлайн-площадок России
Аналитики собрали актуальную информацию о рекламных возможностях 14 популярных онлайн-площадок России, на которых представлена категория "Еда", сообщает... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:00
2024-07-30T10:00
2024-07-30T10:00
технологии
россия
билайн
вымпелком
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Аналитики собрали актуальную информацию о рекламных возможностях 14 популярных онлайн-площадок России, на которых представлена категория "Еда", сообщает пресс-служба билайн бизнес.Эксперты проанализировали 35 параметров, в числе которых - объем посетителей сайтов и приложений, средний чек, возможности таргетинга, модели закупки рекламы, метрики эффективности кампаний. В частности, по объему трафика лидерами являются маркетплейсы с их огромной лояльной аудиторией, что делает эти площадки универсальными для проведения как медийных, так и рекламных кампаний. Рекламный "инвентарь" у большинства игроков хорошо развит и позволяет планировать кампании с классическими баннерами и видео, пуш-уведомлениями, товарным продвижением в поиске и на других страницах сайта, и таким образом коммуницировать на разных этапах принятия решения о покупке, говорится в исследовании."Как показали результаты анализа, все игроки стремятся к технологическому развитию своих рекламных возможностей и созданию эффективных инструментов для коммуникаций с покупателями. Даже если не все площадки предоставляют возможности таргетинга или не продают рекламу по аукционной модели – это недостаток сегодня, который легко поправить и превратить в точку роста уже завтра", – цитирует пресс-служба коммерческого директора и сооснователя агентства Eshopmedia Ларису Юстус.Все анализируемые площадки предоставляют аналитику по медийным метрикам верхнего уровня воронки: показы, клики, CTR (Click-Through Rate, метрика в интернет-маркетинге, которая определяется как отношение числа кликов на баннер или рекламное объявление к числу показов). Большинство площадок дают аналитику по Sales Uplift (превышение фактической суммы продаж) и Brand Lift (социологическое исследование, которое помогает понять, как рекламная кампания повлияла на отношение аудитории к бренду).Однако для оценки эффективности кампаний рекламодателям не хватает информации о метриках нижнего уровня в привязке к рекламным кампаниям: добавления в корзину, покупки, доли рекламных расходов. Более того, для сравнительного анализа площадок необходимо использовать единый стандарт в области окна атрибуции, который также пока не реализован.Закупка рекламы по фиксированной стоимости остается самой популярной. Такой вариант предоставляют все площадки. Только у 6 из 14 площадок есть вариант закупки по CPM (cost per mile, фиксированная ставка за одну тысячу показов рекламы) и только у двух – по CPC (cost per click, стоимость одного клика по рекламному баннеру или объявлению). Переход на более гибкие ценовые модели с возможностью оплаты за тысячу показов, клик или целевое действие станет точкой роста как для площадок, так и для поставщиков-рекламодателей, добавили аналитики.Для непоставщиков 12 из 14 площадок предлагают формат click out, то есть после клика на рекламное объявление, размещенное на сайте или в мобильном приложении онлайн-ритейлера, пользователь перейдет на сторонний сайт.Согласно исследованию, рынок онлайн-торговли по итогам 2024 года составит 818 миллионов заказов и 1,3 триллиона рублей. Это означает увеличение в 1,4 раза по количеству заказов и в 1,5 раза по объему онлайн-продаж относительно 2023 года."Общий рост рынка ожидаемо приведет к росту бюджетов ритейл-медиа в этой категории. Поэтому особую важность приобретает готовность площадок к работе с возрастающим спросом на рекламу со стороны поставщиков", - отметил директор по продуктовому портфелю и стратегии билайн adtech (эдтек) Александр Худолей, слова которого приводятся в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, билайн, вымпелком
Технологии, Россия, Билайн, ВымпелКом
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Аналитики собрали актуальную информацию о рекламных возможностях 14 популярных онлайн-площадок России, на которых представлена категория "Еда", сообщает пресс-служба билайн бизнес.
Эксперты проанализировали 35 параметров, в числе которых - объем посетителей сайтов и приложений, средний чек, возможности таргетинга, модели закупки рекламы, метрики эффективности кампаний. В частности, по объему трафика лидерами являются маркетплейсы с их огромной лояльной аудиторией, что делает эти площадки универсальными для проведения как медийных, так и рекламных кампаний. Рекламный "инвентарь" у большинства игроков хорошо развит и позволяет планировать кампании с классическими баннерами и видео, пуш-уведомлениями, товарным продвижением в поиске и на других страницах сайта, и таким образом коммуницировать на разных этапах принятия решения о покупке, говорится в исследовании.
«
"Как показали результаты анализа, все игроки стремятся к технологическому развитию своих рекламных возможностей и созданию эффективных инструментов для коммуникаций с покупателями. Даже если не все площадки предоставляют возможности таргетинга или не продают рекламу по аукционной модели – это недостаток сегодня, который легко поправить и превратить в точку роста уже завтра", – цитирует пресс-служба коммерческого директора и сооснователя агентства Eshopmedia Ларису Юстус.
Все анализируемые площадки предоставляют аналитику по медийным метрикам верхнего уровня воронки: показы, клики, CTR (Click-Through Rate, метрика в интернет-маркетинге, которая определяется как отношение числа кликов на баннер или рекламное объявление к числу показов). Большинство площадок дают аналитику по Sales Uplift (превышение фактической суммы продаж) и Brand Lift (социологическое исследование, которое помогает понять, как рекламная кампания повлияла на отношение аудитории к бренду).
Однако для оценки эффективности кампаний рекламодателям не хватает информации о метриках нижнего уровня в привязке к рекламным кампаниям: добавления в корзину, покупки, доли рекламных расходов. Более того, для сравнительного анализа площадок необходимо использовать единый стандарт в области окна атрибуции, который также пока не реализован.
Закупка рекламы
по фиксированной стоимости остается самой популярной. Такой вариант предоставляют все площадки. Только у 6 из 14 площадок есть вариант закупки по CPM (cost per mile, фиксированная ставка за одну тысячу показов рекламы) и только у двух – по CPC (cost per click, стоимость одного клика по рекламному баннеру или объявлению). Переход на более гибкие ценовые модели с возможностью оплаты за тысячу показов, клик или целевое действие станет точкой роста как для площадок, так и для поставщиков-рекламодателей, добавили аналитики.
Для непоставщиков 12 из 14 площадок предлагают формат click out, то есть после клика на рекламное объявление, размещенное на сайте или в мобильном приложении онлайн-ритейлера, пользователь перейдет на сторонний сайт.
Согласно исследованию, рынок онлайн-торговли по итогам 2024 года составит 818 миллионов заказов и 1,3 триллиона рублей. Это означает увеличение в 1,4 раза по количеству заказов и в 1,5 раза по объему онлайн-продаж относительно 2023 года.
"Общий рост рынка ожидаемо приведет к росту бюджетов ритейл-медиа в этой категории. Поэтому особую важность приобретает готовность площадок к работе с возрастающим спросом на рекламу со стороны поставщиков", - отметил директор по продуктовому портфелю и стратегии билайн
adtech (эдтек) Александр Худолей, слова которого приводятся в сообщении.