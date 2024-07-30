https://ria.ru/20240730/onkooborudovanie-1962948488.html

Более 1,5 млрд рублей направили на онкооборудование в Оренбуржье за 5 лет

Более 1,5 млрд рублей направили на онкооборудование в Оренбуржье за 5 лет - РИА Новости, 30.07.2024

Более 1,5 млрд рублей направили на онкооборудование в Оренбуржье за 5 лет

На территории Оренбургской области за последние пять лет была проведена масштабная модернизация парка оборудования онкослужбы в рамках проекта "Борьба с... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:36

2024-07-30T15:36

2024-07-30T16:34

оренбургская область

оренбург

медучреждения

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. На территории Оренбургской области за последние пять лет была проведена масштабная модернизация парка оборудования онкослужбы в рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", на эти цели было направлено 1,547 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Также в Год семьи на территории региона продолжается реализация проектов в сфере здравоохранения, направленных на повышение качества и сохранение жизни оренбуржцев. Специализированную медицинскую помощь пациентам оказывают Оренбургский областной онкологический диспансер, Орский онкологический диспансер и Бузулукская больница скорой медицинской помощи имени академика Н.А. Семашко, работают 16 центров амбулаторной онкологической помощи на базе городских и районных больниц. Обновлен парк тяжелого медицинского оборудования – закуплены аппараты МРТ, КТ, линейные ускорители, аппарат для проведения близкофокусной рентгенотерапии, цифровой маммограф, передвижной рентген-аппарат, рентгенодиагностический комплекс. Приобретены современные видеогастроскопы, видеобронхоскопы, видеоколоноскопы, бронхоскопы и видеоэндоскопические комплексы для выполнения операций. Как сообщил главный врач Орского онкологического диспенсера Ринат Сайфутдинов, за три года в этом медучреждении было сделано около 6 тысяч операций. "Посещения больных в пределах 170-180 тысяч. В стационаре пролечено в пределах 40 тысяч больных. Денис Владимирович (Паслер - губернатор Оренбургской области. - Ред.) был у нас чуть ли не 10 раз в диспансере. Он в курсе", - отметил Сайфутдинов. По его словам, в новом здании диспансера имеется практически полностью все современное лечение онкологических больных. "Сейчас у нас идет ремонт всех стационаров в городе. Идет и ремонт поликлиник тоже. Это все областные деньги. Например, Оренбург – областной диспансер - при Денисе Владимировиче поменял все тяжелое оборудование. Это очень большие деньги", - отметил главврач. Благодаря модернизации и укреплению материальной базы онкологи смогли нарастить объемы оказываемой медицинской помощи: в 2023 году более 55 тысяч оренбуржцев получили медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в круглосуточном стационаре – 13 170 пациентов, дневном стационаре – 11 262 пациента. Выполнено 5613 хирургических операций. В пресс-службе регионального правительства добавили, что ранняя диагностика заболеваний – одна из приоритетных задач онкологической службы Оренбуржья. С 2021 года в регионе работает программа популяционного скрининга колоректального рака. Специалисты прогнозируют, что проведение данного скрининга позволит в ближайшие 5-10 лет снизить смертность от этой тяжелой патологии и сохранить жизнь сотням жителей региона.

https://ria.ru/20240730/dorogi-1962913422.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, медучреждения