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СК расследует дело о халатности в связи с жалобами на мигрантов в Одинцово - РИА Новости, 30.07.2024
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05:44 30.07.2024 (обновлено: 09:08 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/odintsovo-1962832201.html
СК расследует дело о халатности в связи с жалобами на мигрантов в Одинцово
СК расследует дело о халатности в связи с жалобами на мигрантов в Одинцово - РИА Новости, 30.07.2024
СК расследует дело о халатности в связи с жалобами на мигрантов в Одинцово
Ветераны и участники боевых действий обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за неисполнения требований законодательства по... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T05:44
2024-07-30T09:08
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
одинцово
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ветераны и участники боевых действий обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за неисполнения требований законодательства по миграции в подмосковном Одинцово, сообщил СК в Telegram. "Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения", — отметили в ведомстве.Обратившиеся к председателю СК отметили, что сложившаяся ситуация негативно влияет на состояние преступности.Ведомство возбудило уголовное дело о халатности. Оно даст правовую оценку доводов обращения участников и ветеранов боевых действий. Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК.
https://ria.ru/20240724/proverka-1961724180.html
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россия
московская область (подмосковье)
одинцово
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), одинцово, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует дело о халатности в связи с жалобами на мигрантов в Одинцово

СК РФ завел дело о халатности после жалоб на мигрантов в Одинцово

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ветераны и участники боевых действий обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за неисполнения требований законодательства по миграции в подмосковном Одинцово, сообщил СК в Telegram.
"Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения", — отметили в ведомстве.
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Обратившиеся к председателю СК отметили, что сложившаяся ситуация негативно влияет на состояние преступности.
Ведомство возбудило уголовное дело о халатности. Оно даст правовую оценку доводов обращения участников и ветеранов боевых действий.
Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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