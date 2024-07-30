https://ria.ru/20240730/odintsovo-1962832201.html

СК расследует дело о халатности в связи с жалобами на мигрантов в Одинцово

СК расследует дело о халатности в связи с жалобами на мигрантов в Одинцово - РИА Новости, 30.07.2024

СК расследует дело о халатности в связи с жалобами на мигрантов в Одинцово

Ветераны и участники боевых действий обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за неисполнения требований законодательства по... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T05:44

2024-07-30T05:44

2024-07-30T09:08

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

одинцово

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ветераны и участники боевых действий обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за неисполнения требований законодательства по миграции в подмосковном Одинцово, сообщил СК в Telegram. "Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения", — отметили в ведомстве.Обратившиеся к председателю СК отметили, что сложившаяся ситуация негативно влияет на состояние преступности.Ведомство возбудило уголовное дело о халатности. Оно даст правовую оценку доводов обращения участников и ветеранов боевых действий. Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК.

https://ria.ru/20240724/proverka-1961724180.html

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

россия

московская область (подмосковье)

одинцово

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), одинцово, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)