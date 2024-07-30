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Производство одежды выросло в Подмосковье на 16,3% с начала года - РИА Новости, 30.07.2024
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Новости Подмосковья
 
15:38 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/odezhda-1962949239.html
Производство одежды выросло в Подмосковье на 16,3% с начала года
Производство одежды выросло в Подмосковье на 16,3% с начала года - РИА Новости, 30.07.2024
Производство одежды выросло в Подмосковье на 16,3% с начала года
За первые шесть месяцев текущего года предприятия Московской области увеличили выпуск одежды на 16,3%, а текстильных изделий – на 25,4%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:38
2024-07-30T15:38
новости подмосковья
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года предприятия Московской области увеличили выпуск одежды на 16,3%, а текстильных изделий – на 25,4%, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. "На фоне общего роста в сегменте текстильных изделий, объем производства предприятий, специализирующихся на отделке тканей и текстильных изделий, в первом полугодии увеличился почти в 1,5 раза – на 49,8%, а выпуск прочих текстильных изделий – вырос в годовом исчислении без малого на треть, прибавив 27,9%", – сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Нарастили по сравнению аналогичным периодом предыдущего года объемы производства и предприятия, выпускающие одежду. Без учета одежды из меха, производство одежды выросло почти на 22%, также на 10% в годовом исчислении увеличилось производство вязаных и трикотажных изделий и одежды.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Производство одежды выросло в Подмосковье на 16,3% с начала года

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудница в цехе швейной фабрики
Сотрудница в цехе швейной фабрики - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года предприятия Московской области увеличили выпуск одежды на 16,3%, а текстильных изделий – на 25,4%, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
"На фоне общего роста в сегменте текстильных изделий, объем производства предприятий, специализирующихся на отделке тканей и текстильных изделий, в первом полугодии увеличился почти в 1,5 раза – на 49,8%, а выпуск прочих текстильных изделий – вырос в годовом исчислении без малого на треть, прибавив 27,9%", – сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Нарастили по сравнению аналогичным периодом предыдущего года объемы производства и предприятия, выпускающие одежду. Без учета одежды из меха, производство одежды выросло почти на 22%, также на 10% в годовом исчислении увеличилось производство вязаных и трикотажных изделий и одежды.
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