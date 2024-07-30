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Украинский беспилотник атаковал Горловку
Украинский беспилотник атаковал Горловку - РИА Новости, 30.07.2024
Украинский беспилотник атаковал Горловку
Беспилотник-камикадзе украинских войск атаковал Центрально-Городской район Горловки в ДНР, сообщило в своем Telegram-канале представительство республики в... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T06:39
2024-07-30T06:39
2024-07-30T06:39
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Беспилотник-камикадзе украинских войск атаковал Центрально-Городской район Горловки в ДНР, сообщило в своем Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 06.15 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - сообщает представительство. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия, Россия
Украинский беспилотник атаковал Горловку
СЦКК ДНР: БПЛА-камикадзе ВСУ атаковал Центрально-Городской район Горловки