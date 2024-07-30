https://ria.ru/20240730/obstrel-1962835008.html

Украинский беспилотник атаковал Горловку

Украинский беспилотник атаковал Горловку - РИА Новости, 30.07.2024

Украинский беспилотник атаковал Горловку

Беспилотник-камикадзе украинских войск атаковал Центрально-Городской район Горловки в ДНР, сообщило в своем Telegram-канале представительство республики в... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T06:39

2024-07-30T06:39

2024-07-30T06:39

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Беспилотник-камикадзе украинских войск атаковал Центрально-Городской район Горловки в ДНР, сообщило в своем Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 06.15 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - сообщает представительство. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

россия

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия