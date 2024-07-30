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Нарушения в сфере благоустройства в Ярославской области фиксируют на камеры - РИА Новости, 30.07.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
22:19 30.07.2024 (обновлено: 22:23 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/narusheniya-1963038887.html
Нарушения в сфере благоустройства в Ярославской области фиксируют на камеры
Нарушения в сфере благоустройства в Ярославской области фиксируют на камеры - РИА Новости, 30.07.2024
Нарушения в сфере благоустройства в Ярославской области фиксируют на камеры
Около 70% постановлений по нарушениям в сфере благоустройства в Ярославской области выносятся после автофиксации, сообщает правительство региона. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T22:19
2024-07-30T22:23
ярославская область
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Около 70% постановлений по нарушениям в сфере благоустройства в Ярославской области выносятся после автофиксации, сообщает правительство региона. Работа по выявлению нарушений правил благоустройства ведется в регионе в усиленном режиме по поручению губернатора Михаила Евраева. "В этом году инспекцией адмтехнадзора и административными комиссиями было рассмотрено более 15 тысяч материалов, указывающих на наличие признаков административных правонарушений, в том числе сформированных по результатам обследования территорий всех муниципальных образований", – отметил начальник инспекции административно-технического надзора Ярославской области Олег Кузнецов. По словам Кузнецова, по результатам рассмотрения материалов вынесено более 3600 постановлений с наложением штрафов на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Правительство области приводит примеры эффективности выполнения поручения губернатора. В частности, за первые шесть месяцев 2024 года за размещение объявлений, листовок и иной наружной информации, нанесение граффити в не отведенных для этих целей местах вынесено более 1900 постановлений с наложением штрафов на общую сумму 10,4 миллиона рублей. Более 740 постановлений было вынесено за ненадлежащее обустройство и содержание объектов благоустройства, а также за нарушения требований к содержанию территории муниципального образования. Общая сумма штрафов по этим направлениям превысила 11 миллионов рублей. "Почти 70% постановлений по нарушениям в сфере благоустройства выносятся после автофиксации. В Ярославской области, первой в стране, программно-аппаратные комплексы используются универсально – для выявления разных видов нарушений. Они размещаются на автомобиле, двигающемся по заранее установленному маршруту", - говорится в сообщении областного правительства. При автофиксации протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление выносится без участия виновного лица.
https://ria.ru/20240726/reforma-1962265097.html
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ярославская область
Ярославская область, Ярославская область

Нарушения в сфере благоустройства в Ярославской области фиксируют на камеры

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Около 70% постановлений по нарушениям в сфере благоустройства в Ярославской области выносятся после автофиксации, сообщает правительство региона.
Работа по выявлению нарушений правил благоустройства ведется в регионе в усиленном режиме по поручению губернатора Михаила Евраева.
Ярославль - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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«
"В этом году инспекцией адмтехнадзора и административными комиссиями было рассмотрено более 15 тысяч материалов, указывающих на наличие признаков административных правонарушений, в том числе сформированных по результатам обследования территорий всех муниципальных образований", – отметил начальник инспекции административно-технического надзора Ярославской области Олег Кузнецов.
По словам Кузнецова, по результатам рассмотрения материалов вынесено более 3600 постановлений с наложением штрафов на общую сумму свыше 30 миллионов рублей.
Правительство области приводит примеры эффективности выполнения поручения губернатора. В частности, за первые шесть месяцев 2024 года за размещение объявлений, листовок и иной наружной информации, нанесение граффити в не отведенных для этих целей местах вынесено более 1900 постановлений с наложением штрафов на общую сумму 10,4 миллиона рублей. Более 740 постановлений было вынесено за ненадлежащее обустройство и содержание объектов благоустройства, а также за нарушения требований к содержанию территории муниципального образования. Общая сумма штрафов по этим направлениям превысила 11 миллионов рублей.
"Почти 70% постановлений по нарушениям в сфере благоустройства выносятся после автофиксации. В Ярославской области, первой в стране, программно-аппаратные комплексы используются универсально – для выявления разных видов нарушений. Они размещаются на автомобиле, двигающемся по заранее установленному маршруту", - говорится в сообщении областного правительства. При автофиксации протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление выносится без участия виновного лица.
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