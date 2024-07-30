https://ria.ru/20240730/naemniki-1962872154.html

Наемникам из Грузии и Латвии заочно вынесли приговор за действия в Донбассе

Наемникам из Грузии и Латвии заочно вынесли приговор за действия в Донбассе - РИА Новости, 30.07.2024

Наемникам из Грузии и Латвии заочно вынесли приговор за действия в Донбассе

Наемники из Грузии и Латвии Шота Деметрашвили и Аниньш Атварс, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе, осуждены заочно в России на 27 лет на двоих,... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T11:22

2024-07-30T11:22

2024-07-30T11:22

специальная военная операция на украине

россия

грузия

латвия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Наемники из Грузии и Латвии Шота Деметрашвили и Аниньш Атварс, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе, осуждены заочно в России на 27 лет на двоих, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. Отмечается, что гражданин Грузии Шота Деметрашвили и гражданин Латвии Аниньш Атварс признаны виновными по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. "Судом Деметрашвили заочно приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, Атварсу заочно назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Фигуранты объявлены в международный розыск", - говорится в сообщении. Установлено, что для получения вознаграждения Деметрашвили и Атварс прибыли в 2022 году на Украину, чтобы в качестве наемников участвовать на стороне ВСУ. Отмечается, что Деметрашвили вступил в состав "Грузинского национального региона" (террористическая организация, запрещена в РФ), где прошел военную подготовку, поручил оружие, обмундирование и спецснаряжение. В свою очередь, Атварс прошел военную подготовку в пункте постоянной дислокации военизированного формирования "Интернациональный легион территориальной обороны Украины". Далее Деметрашвили и Атварс, выполняя приказы, участвовали в вооруженном конфликте против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и РФ, чем способствовали его поддержанию и созданию нестабильности в данных регионах.

https://ria.ru/20240703/souchastniki-1956993317.html

https://ria.ru/20240728/vsu-1962453988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, грузия, латвия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия