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Наемникам из Грузии и Латвии заочно вынесли приговор за действия в Донбассе - РИА Новости, 30.07.2024
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11:22 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/naemniki-1962872154.html
Наемникам из Грузии и Латвии заочно вынесли приговор за действия в Донбассе
Наемникам из Грузии и Латвии заочно вынесли приговор за действия в Донбассе - РИА Новости, 30.07.2024
Наемникам из Грузии и Латвии заочно вынесли приговор за действия в Донбассе
Наемники из Грузии и Латвии Шота Деметрашвили и Аниньш Атварс, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе, осуждены заочно в России на 27 лет на двоих,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T11:22
2024-07-30T11:22
специальная военная операция на украине
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грузия
латвия
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вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Наемники из Грузии и Латвии Шота Деметрашвили и Аниньш Атварс, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе, осуждены заочно в России на 27 лет на двоих, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. Отмечается, что гражданин Грузии Шота Деметрашвили и гражданин Латвии Аниньш Атварс признаны виновными по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. "Судом Деметрашвили заочно приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, Атварсу заочно назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Фигуранты объявлены в международный розыск", - говорится в сообщении. Установлено, что для получения вознаграждения Деметрашвили и Атварс прибыли в 2022 году на Украину, чтобы в качестве наемников участвовать на стороне ВСУ. Отмечается, что Деметрашвили вступил в состав "Грузинского национального региона" (террористическая организация, запрещена в РФ), где прошел военную подготовку, поручил оружие, обмундирование и спецснаряжение. В свою очередь, Атварс прошел военную подготовку в пункте постоянной дислокации военизированного формирования "Интернациональный легион территориальной обороны Украины". Далее Деметрашвили и Атварс, выполняя приказы, участвовали в вооруженном конфликте против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и РФ, чем способствовали его поддержанию и созданию нестабильности в данных регионах.
https://ria.ru/20240703/souchastniki-1956993317.html
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россия, грузия, латвия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Грузия, Латвия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Наемникам из Грузии и Латвии заочно вынесли приговор за действия в Донбассе

Наемники из Грузии и Латвии заочно получили 27 лет на двоих за бои в Донбассе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Наемники из Грузии и Латвии Шота Деметрашвили и Аниньш Атварс, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе, осуждены заочно в России на 27 лет на двоих, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
Отмечается, что гражданин Грузии Шота Деметрашвили и гражданин Латвии Аниньш Атварс признаны виновными по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.
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"Судом Деметрашвили заочно приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, Атварсу заочно назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Фигуранты объявлены в международный розыск", - говорится в сообщении.
Установлено, что для получения вознаграждения Деметрашвили и Атварс прибыли в 2022 году на Украину, чтобы в качестве наемников участвовать на стороне ВСУ.
Отмечается, что Деметрашвили вступил в состав "Грузинского национального региона" (террористическая организация, запрещена в РФ), где прошел военную подготовку, поручил оружие, обмундирование и спецснаряжение. В свою очередь, Атварс прошел военную подготовку в пункте постоянной дислокации военизированного формирования "Интернациональный легион территориальной обороны Украины". Далее Деметрашвили и Атварс, выполняя приказы, участвовали в вооруженном конфликте против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и РФ, чем способствовали его поддержанию и созданию нестабильности в данных регионах.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияГрузияЛатвияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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