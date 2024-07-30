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Мьянма может провести всеобщие выборы в ноябре 2025 года - РИА Новости, 30.07.2024
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20:36 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/myanma-1963025832.html
Мьянма может провести всеобщие выборы в ноябре 2025 года
Мьянма может провести всеобщие выборы в ноябре 2025 года - РИА Новости, 30.07.2024
Мьянма может провести всеобщие выборы в ноябре 2025 года
Республика Союз Мьянма может провести всеобщие выборы в ноябре 2025 года впервые после прихода к власти военных и объявления чрезвычайного положения в 2021... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T20:36
2024-07-30T20:36
в мире
мьянма
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НЕЙПЬИДО, 30 июл - РИА Новости. Республика Союз Мьянма может провести всеобщие выборы в ноябре 2025 года впервые после прихода к власти военных и объявления чрезвычайного положения в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости председатель крупнейшей партии страны USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи. Ожидается, что Совет национальной обороны и безопасности Мьянмы примет решение по продлению режима чрезвычайного положения 31 июля. Если будет принято решение отменить режим ЧП, действующий в Мьянме с февраля 2021 года, это откроет дорогу для передачи полномочий союзному избирательному комитету и проведению всеобщих выборов. "Можно сказать, что всеобщие выборы будут проведены в ноябре 2025 года", - сообщил председатель партии, представляющей интересы военных. По его словам, главная цель нынешнего правительства Мьянмы - провести свободные и справедливые выборы. "Официальные даты проведения голосования станут известны после публикации акта о проведении всеобщих выборов, который вступит в действие после одобрения нынешним правительством", - уточнил Кхин Йи. Предстоящие выборы могут быть проведены без участия некоторых территорий, отметил он."Мы действительно можем легально провести выборы на части территории страны. Конечно, мы желаем, чтобы по всей стране была обеспечена безопасность к моменту выборов. Однако, если этого не случится - тоже ничего страшного, мы их все равно проведем", - сообщил председатель партии, представляющей интересы военных.По его словам, если власти Мьянмы примут решение провести выборы в ближайшее время, для голосования можно будет выбрать приоритетные районы."В конституции 2008 года у нас есть статья номер 399/д. Эта статья гласит, что союзный избирательный комитет имеет право продлить или изменить время проведения выборов для отдельных избирательных участков с целью обеспечения безопасности избирателей и местного населения", - пояснил политик.Он также рассказал о смене системы подсчета голосов.В феврале 2021 года военные обвинили представителей правительства Мьянмы в подтасовке выборов, прошедших в ноябре 2020 года, и использовали конституционный механизм перехода властных полномочий к командующему вооруженных сил в случае чрезвычайной ситуации, угрожающей национальной безопасности и целостности страны.
https://ria.ru/20240727/mjanma-1962330287.html
https://ria.ru/20240727/myanma-1962332369.html
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в мире, мьянма
В мире, Мьянма
Мьянма может провести всеобщие выборы в ноябре 2025 года

Союз Мьянмы может провести всеобщие выборы в ноябре 2025 года

© AP Photo / Thein ZawМьянма
Мьянма - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Thein Zaw
Мьянма. Архивное фото
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НЕЙПЬИДО, 30 июл - РИА Новости. Республика Союз Мьянма может провести всеобщие выборы в ноябре 2025 года впервые после прихода к власти военных и объявления чрезвычайного положения в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости председатель крупнейшей партии страны USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи.
Ожидается, что Совет национальной обороны и безопасности Мьянмы примет решение по продлению режима чрезвычайного положения 31 июля. Если будет принято решение отменить режим ЧП, действующий в Мьянме с февраля 2021 года, это откроет дорогу для передачи полномочий союзному избирательному комитету и проведению всеобщих выборов.
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"Можно сказать, что всеобщие выборы будут проведены в ноябре 2025 года", - сообщил председатель партии, представляющей интересы военных.
По его словам, главная цель нынешнего правительства Мьянмы - провести свободные и справедливые выборы.
"Официальные даты проведения голосования станут известны после публикации акта о проведении всеобщих выборов, который вступит в действие после одобрения нынешним правительством", - уточнил Кхин Йи.
Предстоящие выборы могут быть проведены без участия некоторых территорий, отметил он.
"Мы действительно можем легально провести выборы на части территории страны. Конечно, мы желаем, чтобы по всей стране была обеспечена безопасность к моменту выборов. Однако, если этого не случится - тоже ничего страшного, мы их все равно проведем", - сообщил председатель партии, представляющей интересы военных.
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По его словам, если власти Мьянмы примут решение провести выборы в ближайшее время, для голосования можно будет выбрать приоритетные районы.
"В конституции 2008 года у нас есть статья номер 399/д. Эта статья гласит, что союзный избирательный комитет имеет право продлить или изменить время проведения выборов для отдельных избирательных участков с целью обеспечения безопасности избирателей и местного населения", - пояснил политик.
Он также рассказал о смене системы подсчета голосов.
В феврале 2021 года военные обвинили представителей правительства Мьянмы в подтасовке выборов, прошедших в ноябре 2020 года, и использовали конституционный механизм перехода властных полномочий к командующему вооруженных сил в случае чрезвычайной ситуации, угрожающей национальной безопасности и целостности страны.
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