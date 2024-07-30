https://ria.ru/20240730/mtsh-1962855229.html
МТШ открыла 26 курсов по новым производственным технологиям
МТШ открыла 26 курсов по новым производственным технологиям - РИА Новости, 30.07.2024
МТШ открыла 26 курсов по новым производственным технологиям
В "Московской технической школе" (МТШ) открылись 26 новых курсов в рамках направления "Новые производственные технологии", заявил во вторник заместитель мэра... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:13
2024-07-30T10:13
2024-07-30T10:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962855393_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a64eff90cd94e9653a8d2bccaf7638e5.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В "Московской технической школе" (МТШ) открылись 26 новых курсов в рамках направления "Новые производственные технологии", заявил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина столица активно развивает кадровый потенциал в индустриальном секторе. С 2021 года в городе действует “Московская техническая школа” — образовательный проект, благодаря которому сотрудники промпредприятий могут повысить свою квалификацию, получить актуальные навыки и знания для работы на современных производствах", - отметил Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Он добавил, что в "Московской технической школе” доступны свыше 200 курсов по десяти общим и четырем специальным направлениям. Недавно по модулю “Новые производственные технологии” вместе с ведущими вузами было открыто сразу 26 учебных программ.Отмечается, что Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Д.И. Менделеева разработал десять курсов, Московский политехнический университет — пять, Московским государственным технологическим университетом "Станкин" было разработано девять курсов, а Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" разработал два курса."С помощью новых программ инженеры смогут изучить и применить на практике современные подходы к производству: освоят методы работы с инновационными материалами и процессами, необходимыми для создания конкурентоспособных продуктов. В частности, портфель модуля включает в себя курсы по системам цифрового управления предприятием, трехмерному моделированию и проектированию изделий, реверсивному инжинирингу и другим востребованным направлениям в промышленности", — сказал министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.В свою очередь, и.о. ректора РХТУ имени Д.И. Менделеева Илья Воротынцев заявил, что благодаря программам, которые подготовил вуз, слушатели смогут приобрести разнообразные навыки: от создания моделей химреакторов до подготовки технической документации, без которой невозможно строительство подобных установок.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее рассказал, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры.Власти города в 2021 году вместе с ведущими техническими вузами и компаниями создали проект "Московская техническая школа". Его цель - помочь промышленности решить вопрос дефицита кадров.На сегодняшний день проект "Московская техническая школа" - это качественная образовательная инфраструктура. Для сотрудников предприятий открыто десять общих направлений, а также четыре специальных. Им доступно более 200 курсов. Помимо учебных программ, участники могут посетить вебинары, конференции, мастер-классы и прочие мероприятия. Обучение в школе прошли уже более 2,7 тыс. промышленников.Ранее Гарбузов сообщил, что в сентябре образовательные программы “Московской технической школы” будут доступны промышленникам Калужского региона на сайте проекта в онлайн-формате.
https://ria.ru/20240729/ekskursii-1962627238.html
https://ria.ru/20240726/rabota-1962175794.html
https://ria.ru/20240726/moskva-1962086884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В "Московской технической школе" (МТШ) открылись 26 новых курсов в рамках направления "Новые производственные технологии", заявил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина
столица активно развивает кадровый потенциал в индустриальном секторе. С 2021 года в городе действует “Московская техническая школа” — образовательный проект, благодаря которому сотрудники промпредприятий могут повысить свою квалификацию, получить актуальные навыки и знания для работы на современных производствах", - отметил Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).
Он добавил, что в "Московской технической школе” доступны свыше 200 курсов по десяти общим и четырем специальным направлениям. Недавно по модулю “Новые производственные технологии” вместе с ведущими вузами было открыто сразу 26 учебных программ.
Отмечается, что Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Д.И. Менделеева разработал десять курсов, Московский политехнический университет — пять, Московским государственным технологическим университетом "Станкин" было разработано девять курсов, а Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" разработал два курса.
"С помощью новых программ инженеры смогут изучить и применить на практике современные подходы к производству: освоят методы работы с инновационными материалами и процессами, необходимыми для создания конкурентоспособных продуктов. В частности, портфель модуля включает в себя курсы по системам цифрового управления предприятием, трехмерному моделированию и проектированию изделий, реверсивному инжинирингу и другим востребованным направлениям в промышленности", — сказал министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов
.
В свою очередь, и.о. ректора РХТУ имени Д.И. Менделеева Илья Воротынцев заявил, что благодаря программам, которые подготовил вуз, слушатели смогут приобрести разнообразные навыки: от создания моделей химреакторов до подготовки технической документации, без которой невозможно строительство подобных установок.
Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее рассказал, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры.
Власти города в 2021 году вместе с ведущими техническими вузами и компаниями создали проект "Московская техническая школа". Его цель - помочь промышленности решить вопрос дефицита кадров.
На сегодняшний день проект "Московская техническая школа" - это качественная образовательная инфраструктура. Для сотрудников предприятий открыто десять общих направлений, а также четыре специальных. Им доступно более 200 курсов. Помимо учебных программ, участники могут посетить вебинары, конференции, мастер-классы и прочие мероприятия. Обучение в школе прошли уже более 2,7 тыс. промышленников.
Ранее Гарбузов сообщил, что в сентябре образовательные программы “Московской технической школы” будут доступны промышленникам Калужского региона на сайте проекта в онлайн-формате.