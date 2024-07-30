https://ria.ru/20240730/mtsh-1962855229.html

МТШ открыла 26 курсов по новым производственным технологиям

МТШ открыла 26 курсов по новым производственным технологиям - РИА Новости, 30.07.2024

МТШ открыла 26 курсов по новым производственным технологиям

В "Московской технической школе" (МТШ) открылись 26 новых курсов в рамках направления "Новые производственные технологии", заявил во вторник заместитель мэра... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:13

2024-07-30T10:13

2024-07-30T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В "Московской технической школе" (МТШ) открылись 26 новых курсов в рамках направления "Новые производственные технологии", заявил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина столица активно развивает кадровый потенциал в индустриальном секторе. С 2021 года в городе действует “Московская техническая школа” — образовательный проект, благодаря которому сотрудники промпредприятий могут повысить свою квалификацию, получить актуальные навыки и знания для работы на современных производствах", - отметил Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Он добавил, что в "Московской технической школе” доступны свыше 200 курсов по десяти общим и четырем специальным направлениям. Недавно по модулю “Новые производственные технологии” вместе с ведущими вузами было открыто сразу 26 учебных программ.Отмечается, что Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Д.И. Менделеева разработал десять курсов, Московский политехнический университет — пять, Московским государственным технологическим университетом "Станкин" было разработано девять курсов, а Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" разработал два курса."С помощью новых программ инженеры смогут изучить и применить на практике современные подходы к производству: освоят методы работы с инновационными материалами и процессами, необходимыми для создания конкурентоспособных продуктов. В частности, портфель модуля включает в себя курсы по системам цифрового управления предприятием, трехмерному моделированию и проектированию изделий, реверсивному инжинирингу и другим востребованным направлениям в промышленности", — сказал министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.В свою очередь, и.о. ректора РХТУ имени Д.И. Менделеева Илья Воротынцев заявил, что благодаря программам, которые подготовил вуз, слушатели смогут приобрести разнообразные навыки: от создания моделей химреакторов до подготовки технической документации, без которой невозможно строительство подобных установок.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее рассказал, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры.Власти города в 2021 году вместе с ведущими техническими вузами и компаниями создали проект "Московская техническая школа". Его цель - помочь промышленности решить вопрос дефицита кадров.На сегодняшний день проект "Московская техническая школа" - это качественная образовательная инфраструктура. Для сотрудников предприятий открыто десять общих направлений, а также четыре специальных. Им доступно более 200 курсов. Помимо учебных программ, участники могут посетить вебинары, конференции, мастер-классы и прочие мероприятия. Обучение в школе прошли уже более 2,7 тыс. промышленников.Ранее Гарбузов сообщил, что в сентябре образовательные программы “Московской технической школы” будут доступны промышленникам Калужского региона на сайте проекта в онлайн-формате.

https://ria.ru/20240729/ekskursii-1962627238.html

https://ria.ru/20240726/rabota-1962175794.html

https://ria.ru/20240726/moskva-1962086884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов