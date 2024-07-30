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В Белгородской и Воронежской областях поймали помощников мошенников - РИА Новости, 30.07.2024
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09:49 30.07.2024 (обновлено: 09:50 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/moshenniki-1962853217.html
В Белгородской и Воронежской областях поймали помощников мошенников
В Белгородской и Воронежской областях поймали помощников мошенников - РИА Новости, 30.07.2024
В Белгородской и Воронежской областях поймали помощников мошенников
В Белгородской и Воронежской областях задержаны 10 человек, помогавших телефонным мошенникам-диверсантам рассылать фейки, у них изъято более 1 тысячи сим-карт,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:49
2024-07-30T09:50
происшествия
воронежская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Белгородской и Воронежской областях задержаны 10 человек, помогавших телефонным мошенникам-диверсантам рассылать фейки, у них изъято более 1 тысячи сим-карт, сообщил ЦОС ФСБ. "ФСБ России во взаимодействии с МВД РФ пресечена противоправная деятельность организованной группы, оказывавшей содействие телефонным мошенникам. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Белгородской и Воронежских областях задержаны 10 членов группы, изъято серверное оборудование, средства связи, ноутбуки, 10 SIM-боксов и более 1 тысячи SIM-карт", - говорится в сообщении. Уточняется, что злоумышленники использовали GSM-шлюзы и SIM-боксы, через которые незаконно активировались аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемых, в том числе для диверсионной и террористической деятельности, а также распространения ложной информации от якобы сотрудников правоохранительных органов. В отношении организатора и активных участников преступной группы возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 ("мошенничество") УК России избраны меры пресечения. "Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - заключили в ведомстве.По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в состав преступной группы входили молодые люди в возрасте от 17 до 21 года, проживающие на территории Воронежской и Белгородской областей. Установлено, что криминальная схема функционировала с начала текущего года. Ущерб, причиненный россиянам, превысил 10 миллионов рублей."Злоумышленники, действуя по указанию анонимных кураторов, обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера зарубежных абонентов на российские", - сказала Волк.По ее словам, аферисты представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, попавшими в ДТП родственниками, после чего убеждали граждан передать им свои сбережения.
https://ria.ru/20240725/moshenniki-1962001429.html
https://ria.ru/20240708/devochka-1958333673.html
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происшествия, воронежская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Воронежская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Белгородской и Воронежской областях поймали помощников мошенников

В Белгородской и Воронежской областях поймали десять помощников мошенников

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудники ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Белгородской и Воронежской областях задержаны 10 человек, помогавших телефонным мошенникам-диверсантам рассылать фейки, у них изъято более 1 тысячи сим-карт, сообщил ЦОС ФСБ.
"ФСБ России во взаимодействии с МВД РФ пресечена противоправная деятельность организованной группы, оказывавшей содействие телефонным мошенникам. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Белгородской и Воронежских областях задержаны 10 членов группы, изъято серверное оборудование, средства связи, ноутбуки, 10 SIM-боксов и более 1 тысячи SIM-карт", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что злоумышленники использовали GSM-шлюзы и SIM-боксы, через которые незаконно активировались аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемых, в том числе для диверсионной и террористической деятельности, а также распространения ложной информации от якобы сотрудников правоохранительных органов.
В отношении организатора и активных участников преступной группы возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 ("мошенничество") УК России избраны меры пресечения.
"Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - заключили в ведомстве.
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По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в состав преступной группы входили молодые люди в возрасте от 17 до 21 года, проживающие на территории Воронежской и Белгородской областей. Установлено, что криминальная схема функционировала с начала текущего года. Ущерб, причиненный россиянам, превысил 10 миллионов рублей.
"Злоумышленники, действуя по указанию анонимных кураторов, обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера зарубежных абонентов на российские", - сказала Волк.
По ее словам, аферисты представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, попавшими в ДТП родственниками, после чего убеждали граждан передать им свои сбережения.
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