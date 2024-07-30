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Мобилизация не укрепила ВСУ на поле боя, пишут СМИ
Мобилизация не укрепила ВСУ на поле боя, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2024
Мобилизация не укрепила ВСУ на поле боя, пишут СМИ
Недавние меры властей Украины по мобилизации пока не привели к существенному укреплению ВСУ на поле боя, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:44
2024-07-30T16:44
2024-07-30T16:44
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Недавние меры властей Украины по мобилизации пока не привели к существенному укреплению ВСУ на поле боя, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Кампания по мобилизации на данный момент значительно не укрепила украинские силы на поле боя", - пишет издание. По данным издания, многие новобранцы еще не на фронте, они проходят обучение. Некоторые из тех, кто попал на передовую, физически не годны к бою, отмечает New York Times. Согласно источникам, новобранцы должны прибыть в подразделения на передовой в ближайшие недели. По словам представителя 65-й бригады ВСУ Сергея Скибчика, ситуация с численностью военных теперь получше, чем в конце 2023 года. Однако нужды его подразделения все еще превышают число пополняющих его людей, добавил он. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948962720.html
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951352054.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Мобилизация не укрепила ВСУ на поле боя, пишут СМИ
NT: кампания по мобилизации на Украине не привела к существенному усилению ВСУ
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Недавние меры властей Украины по мобилизации пока не привели к существенному укреплению ВСУ на поле боя, сообщает газета New York Times
со ссылкой на источники.
«
"Кампания по мобилизации на данный момент значительно не укрепила украинские силы на поле боя", - пишет издание.
По данным издания, многие новобранцы еще не на фронте, они проходят обучение. Некоторые из тех, кто попал на передовую, физически не годны к бою, отмечает New York Times.
Согласно источникам, новобранцы должны прибыть в подразделения на передовой в ближайшие недели. По словам представителя 65-й бригады ВСУ Сергея Скибчика, ситуация с численностью военных теперь получше, чем в конце 2023 года. Однако нужды его подразделения все еще превышают число пополняющих его людей, добавил он.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.