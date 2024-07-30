Рейтинг@Mail.ru
Опекунам могут разрешить создавать аккаунты детей на "Госуслугах" - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/mintsifra-1962888619.html
Опекунам могут разрешить создавать аккаунты детей на "Госуслугах"
Опекунам могут разрешить создавать аккаунты детей на "Госуслугах" - РИА Новости, 30.07.2024
Опекунам могут разрешить создавать аккаунты детей на "Госуслугах"
Минцифры РФ предлагает предоставить опекунам возможность создавать аккаунты детей и недееспособных взрослых на портале госуслуг - это позволит получать услуги в РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:33
2024-07-30T12:33
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694487_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_755ba6c3edcb242b5aac517a734233ce.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает предоставить опекунам возможность создавать аккаунты детей и недееспособных взрослых на портале госуслуг - это позволит получать услуги в пользу подопечных в онлайн-формате, говорится в сообщении министерства. "Минцифры предлагает усовершенствовать порядок регистрации пользователей на "Госуслугах". Право создать аккаунт для ребенка или недееспособного взрослого появится у опекунов. Это позволит им получать услуги в пользу своих подопечных не только при личном обращении в ведомство, но и онлайн", - сказано в сообщении. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован соответствующий проект постановления правительства. "В документ переносится порядок регистрации на портале взрослых, родных детей и индивидуальных предпринимателей, а также порядок размещения и обновления сведений в личном кабинете на "Госуслугах". Сейчас это прописано в постановлении № 584 о ЕСИА. Принятие нового постановления позволит выделить порядок регистрации на портале в отдельный документ и не перегружать существующий", - пояснили в Минцифры. Процедура создания учетной записи для подопечного будет аналогична той, которую сейчас используют родители для создания детских учетных записей. Опекуну нужно будет запросить в личном кабинете сведения об опеке, создать карточку опекаемого ребенка или недееспособного взрослого, дождаться проверки введенных в карточке сведений. После этого можно будет создать отдельный аккаунт, который будет связан с учетной записью опекуна. Кроме того, создать карточку ребенка или недееспособного взрослого можно будет через МФЦ.
https://ria.ru/20230918/pasport-1897067045.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694487_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1c2359cce597fc0b05b2683050e906bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Опекунам могут разрешить создавать аккаунты детей на "Госуслугах"

Минцифры предложило разрешить опекунам создавать аккаунты детей на "Госуслугах"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает предоставить опекунам возможность создавать аккаунты детей и недееспособных взрослых на портале госуслуг - это позволит получать услуги в пользу подопечных в онлайн-формате, говорится в сообщении министерства.
«
"Минцифры предлагает усовершенствовать порядок регистрации пользователей на "Госуслугах". Право создать аккаунт для ребенка или недееспособного взрослого появится у опекунов. Это позволит им получать услуги в пользу своих подопечных не только при личном обращении в ведомство, но и онлайн", - сказано в сообщении.
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован соответствующий проект постановления правительства. "В документ переносится порядок регистрации на портале взрослых, родных детей и индивидуальных предпринимателей, а также порядок размещения и обновления сведений в личном кабинете на "Госуслугах". Сейчас это прописано в постановлении № 584 о ЕСИА. Принятие нового постановления позволит выделить порядок регистрации на портале в отдельный документ и не перегружать существующий", - пояснили в Минцифры.
Процедура создания учетной записи для подопечного будет аналогична той, которую сейчас используют родители для создания детских учетных записей. Опекуну нужно будет запросить в личном кабинете сведения об опеке, создать карточку опекаемого ребенка или недееспособного взрослого, дождаться проверки введенных в карточке сведений. После этого можно будет создать отдельный аккаунт, который будет связан с учетной записью опекуна.
Кроме того, создать карточку ребенка или недееспособного взрослого можно будет через МФЦ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Путин подписал указ о цифровом паспорте
18 сентября 2023, 19:12
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала