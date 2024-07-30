https://ria.ru/20240730/mintsifra-1962888619.html

Опекунам могут разрешить создавать аккаунты детей на "Госуслугах"

Опекунам могут разрешить создавать аккаунты детей на "Госуслугах" - РИА Новости, 30.07.2024

Опекунам могут разрешить создавать аккаунты детей на "Госуслугах"

Минцифры РФ предлагает предоставить опекунам возможность создавать аккаунты детей и недееспособных взрослых на портале госуслуг - это позволит получать услуги в РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:33

2024-07-30T12:33

2024-07-30T12:33

общество

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает предоставить опекунам возможность создавать аккаунты детей и недееспособных взрослых на портале госуслуг - это позволит получать услуги в пользу подопечных в онлайн-формате, говорится в сообщении министерства. "Минцифры предлагает усовершенствовать порядок регистрации пользователей на "Госуслугах". Право создать аккаунт для ребенка или недееспособного взрослого появится у опекунов. Это позволит им получать услуги в пользу своих подопечных не только при личном обращении в ведомство, но и онлайн", - сказано в сообщении. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован соответствующий проект постановления правительства. "В документ переносится порядок регистрации на портале взрослых, родных детей и индивидуальных предпринимателей, а также порядок размещения и обновления сведений в личном кабинете на "Госуслугах". Сейчас это прописано в постановлении № 584 о ЕСИА. Принятие нового постановления позволит выделить порядок регистрации на портале в отдельный документ и не перегружать существующий", - пояснили в Минцифры. Процедура создания учетной записи для подопечного будет аналогична той, которую сейчас используют родители для создания детских учетных записей. Опекуну нужно будет запросить в личном кабинете сведения об опеке, создать карточку опекаемого ребенка или недееспособного взрослого, дождаться проверки введенных в карточке сведений. После этого можно будет создать отдельный аккаунт, который будет связан с учетной записью опекуна. Кроме того, создать карточку ребенка или недееспособного взрослого можно будет через МФЦ.

https://ria.ru/20230918/pasport-1897067045.html

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общество, россия