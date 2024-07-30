https://ria.ru/20240730/minoborony-1962906283.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные позиции

Группировка "Юг" заняла более выгодные позиции - РИА Новости, 30.07.2024

Группировка "Юг" заняла более выгодные позиции

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные позиции, противник потерял до 650 военнослужащих и три американские гаубицы... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:11

2024-07-30T13:11

2024-07-30T13:17

россия

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные позиции, противник потерял до 650 военнослужащих и три американские гаубицы М777, сообщило Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями заняли более выгодные позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 32-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белая Гора, Часов Яр, Александро-Шультино, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным военного ведомства, силы "Юга" отразили контратаку подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ."Потери противника составили до 650 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, три 155-мм гаубицы М777 производства США, два 155-мм орудия М198 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20, два 105-мм орудия М119 производства США", - добавили в министерстве.Кроме того, за сутки уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240730/svo-1962906743.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика