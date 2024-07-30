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Группировка "Юг" заняла более выгодные позиции - РИА Новости, 30.07.2024
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13:11 30.07.2024 (обновлено: 13:17 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/minoborony-1962906283.html
Группировка "Юг" заняла более выгодные позиции
Группировка "Юг" заняла более выгодные позиции - РИА Новости, 30.07.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные позиции
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные позиции, противник потерял до 650 военнослужащих и три американские гаубицы... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:11
2024-07-30T13:17
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные позиции, противник потерял до 650 военнослужащих и три американские гаубицы М777, сообщило Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями заняли более выгодные позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 32-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белая Гора, Часов Яр, Александро-Шультино, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным военного ведомства, силы "Юга" отразили контратаку подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ."Потери противника составили до 650 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, три 155-мм гаубицы М777 производства США, два 155-мм орудия М198 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20, два 105-мм орудия М119 производства США", - добавили в министерстве.Кроме того, за сутки уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240730/svo-1962906743.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" заняла более выгодные позиции

Минобороны: ВСУ потеряли до 650 военных в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные позиции, противник потерял до 650 военнослужащих и три американские гаубицы М777, сообщило Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями заняли более выгодные позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 32-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белая Гора, Часов Яр, Александро-Шультино, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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Группировка "Днепр" уничтожила четыре склада боеприпасов ВСУ
13:12
По данным военного ведомства, силы "Юга" отразили контратаку подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ.
"Потери противника составили до 650 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, три 155-мм гаубицы М777 производства США, два 155-мм орудия М198 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20, два 105-мм орудия М119 производства США", - добавили в министерстве.
Кроме того, за сутки уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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