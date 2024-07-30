https://ria.ru/20240730/medoborudovanie-1962897346.html

Свыше 900 единиц медоборудования поставили в МОНИКИ за три года

Свыше 900 единиц медоборудования поставили в МОНИКИ за три года - РИА Новости, 30.07.2024

Свыше 900 единиц медоборудования поставили в МОНИКИ за три года

В Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) за последние три года было поставлено более 900 единиц... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:51

2024-07-30T12:51

2024-07-30T12:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) за последние три года было поставлено более 900 единиц медицинского оборудования, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава. Среди этого оборудования - аппарат МРТ, два рентгенологических ангиографа, аппараты типа С-дуга, УЗИ- аппараты, ангиографическая система, два офтальмологических лазера,три аппарата КТ, в том числе стоматологических, и другое. "МОНИКИ - флагман подмосковной медицины, который мы активно развиваем. Ремонтируем отделения, оснащаем их современным медицинским оборудованием, создаем комфортные условия для пребывания пациентов и для работы сотрудников. За три года в институт поставлено 905 единиц медицинского оборудования, среди которого аппарат МРТ, рентген-аппараты, аппараты КТ и другая медтехника на сумму более 2,76 миллиарда рублей. Все это позволяет врачам проводить высокотехнологичные операции и развивать существующие направления оказываемой медпомощи жителям", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Недавно в МОНИКИ заработали первый в регионе спектральный компьютерный томограф и роботизированная система навигации для выполнения биопсии и малоинвазивных процедур. Медтехника закупается по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

https://ria.ru/20240723/nagrady-1961555384.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, андрей воробьев