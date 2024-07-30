https://ria.ru/20240730/medoborudovanie-1962897346.html
Свыше 900 единиц медоборудования поставили в МОНИКИ за три года
Свыше 900 единиц медоборудования поставили в МОНИКИ за три года - РИА Новости, 30.07.2024
Свыше 900 единиц медоборудования поставили в МОНИКИ за три года
В Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) за последние три года было поставлено более 900 единиц... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:51
2024-07-30T12:51
2024-07-30T12:51
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) за последние три года было поставлено более 900 единиц медицинского оборудования, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава. Среди этого оборудования - аппарат МРТ, два рентгенологических ангиографа, аппараты типа С-дуга, УЗИ- аппараты, ангиографическая система, два офтальмологических лазера,три аппарата КТ, в том числе стоматологических, и другое. "МОНИКИ - флагман подмосковной медицины, который мы активно развиваем. Ремонтируем отделения, оснащаем их современным медицинским оборудованием, создаем комфортные условия для пребывания пациентов и для работы сотрудников. За три года в институт поставлено 905 единиц медицинского оборудования, среди которого аппарат МРТ, рентген-аппараты, аппараты КТ и другая медтехника на сумму более 2,76 миллиарда рублей. Все это позволяет врачам проводить высокотехнологичные операции и развивать существующие направления оказываемой медпомощи жителям", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Недавно в МОНИКИ заработали первый в регионе спектральный компьютерный томограф и роботизированная система навигации для выполнения биопсии и малоинвазивных процедур. Медтехника закупается по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту "Здравоохранение".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Андрей Воробьев
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) за последние три года было поставлено более 900 единиц медицинского оборудования, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Среди этого оборудования - аппарат МРТ, два рентгенологических ангиографа, аппараты типа С-дуга, УЗИ- аппараты, ангиографическая система, два офтальмологических лазера,три аппарата КТ, в том числе стоматологических, и другое.
"МОНИКИ - флагман подмосковной медицины, который мы активно развиваем. Ремонтируем отделения, оснащаем их современным медицинским оборудованием, создаем комфортные условия для пребывания пациентов и для работы сотрудников. За три года в институт поставлено 905 единиц медицинского оборудования, среди которого аппарат МРТ, рентген-аппараты, аппараты КТ и другая медтехника на сумму более 2,76 миллиарда рублей. Все это позволяет врачам проводить высокотехнологичные операции и развивать существующие направления оказываемой медпомощи жителям", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк
, его слова приводит пресс-служба.
Недавно в МОНИКИ заработали первый в регионе спектральный компьютерный томограф и роботизированная система навигации для выполнения биопсии и малоинвазивных процедур.
Медтехника закупается по поручению губернатора региона Андрея Воробьева
, благодаря нацпроекту "Здравоохранение".