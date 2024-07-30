Рейтинг@Mail.ru
В МЧС рассказали об особенностях танка для тушения пожаров в ДНР - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 30.07.2024 (обновлено: 09:41 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/mchs-1962849168.html
В МЧС рассказали об особенностях танка для тушения пожаров в ДНР
В МЧС рассказали об особенностях танка для тушения пожаров в ДНР - РИА Новости, 30.07.2024
В МЧС рассказали об особенностях танка для тушения пожаров в ДНР
Начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по ДНР, полковник внутренней службы Владимир Муренков рассказал РИА... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:33
2024-07-30T09:41
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чернобыльская аэс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по ДНР, полковник внутренней службы Владимир Муренков рассказал РИА Новости об особенностях танка для тушения труднодоступных пожаров, который МЧС будет использовать на территории ДНР. "ГПМ-54 - гусеничная пожарная машина. Цифра 54 означает, что она сделана на базе танка Т-54. С танком их объединяет базовое шасси и наличие некоторой брони, которая защищает экипаж. Данное транспортное средство предназначено для тушения пожара в сложных условиях, там, где традиционные пожарные автомобили не смогут доставить боевой расчет к месту пожара", - рассказал Муренков. Полковник отметил, что пожарный танк применяется в тех случаях, когда существует угроза поражения участников тушения пожара такими опасными факторами, как высокая температура и непосредственно сам взрыв. По его словам, в числе особенностей данной машины не только наличие брони и повышенная проходимость, но и эффективность тушения пожаров. "Транспортное средство оборудовано отвалом, который позволяет делать проходы в труднодоступных местах. Гусеничное шасси обеспечивает дополнительную проходимость там, где колесные транспортные средства не смогут проехать. Дальность подачи водяной струи составляет до 60 метров, а если говорить о подаче пены на тушение пожара, то дальность струи будет составлять до 40 метров", - добавил он. ГПМ-54 была разработана еще в Советском Союзе. Такие машины применялись для тушения лесных пожаров и ликвидации последствий после взрыва на Чернобыльской АЭС.
https://ria.ru/20231108/tanki-1908058188.html
https://ria.ru/20240715/pozharnye-1959675927.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чернобыльская аэс, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Чернобыльская АЭС, Общество
В МЧС рассказали об особенностях танка для тушения пожаров в ДНР

МЧС будет использовать в ДНР танк для тушения труднодоступных пожаров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по ДНР, полковник внутренней службы Владимир Муренков рассказал РИА Новости об особенностях танка для тушения труднодоступных пожаров, который МЧС будет использовать на территории ДНР.
«
"ГПМ-54 - гусеничная пожарная машина. Цифра 54 означает, что она сделана на базе танка Т-54. С танком их объединяет базовое шасси и наличие некоторой брони, которая защищает экипаж. Данное транспортное средство предназначено для тушения пожара в сложных условиях, там, где традиционные пожарные автомобили не смогут доставить боевой расчет к месту пожара", - рассказал Муренков.
Т-80БВ - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Танкисты ЗВО рассказали о работе "летающих танков"
8 ноября 2023, 04:07
Полковник отметил, что пожарный танк применяется в тех случаях, когда существует угроза поражения участников тушения пожара такими опасными факторами, как высокая температура и непосредственно сам взрыв.
По его словам, в числе особенностей данной машины не только наличие брони и повышенная проходимость, но и эффективность тушения пожаров.
"Транспортное средство оборудовано отвалом, который позволяет делать проходы в труднодоступных местах. Гусеничное шасси обеспечивает дополнительную проходимость там, где колесные транспортные средства не смогут проехать. Дальность подачи водяной струи составляет до 60 метров, а если говорить о подаче пены на тушение пожара, то дальность струи будет составлять до 40 метров", - добавил он.
ГПМ-54 была разработана еще в Советском Союзе. Такие машины применялись для тушения лесных пожаров и ликвидации последствий после взрыва на Чернобыльской АЭС.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Под Херсоном из-за пожаров после обстрелов ВСУ развернули "скорую пожарную"
15 июля, 04:06
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Чернобыльская АЭСОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала