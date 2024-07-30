https://ria.ru/20240730/mchs-1962849168.html

В МЧС рассказали об особенностях танка для тушения пожаров в ДНР

В МЧС рассказали об особенностях танка для тушения пожаров в ДНР - РИА Новости, 30.07.2024

В МЧС рассказали об особенностях танка для тушения пожаров в ДНР

Начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по ДНР, полковник внутренней службы Владимир Муренков рассказал РИА... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T09:33

2024-07-30T09:33

2024-07-30T09:41

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чернобыльская аэс

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по ДНР, полковник внутренней службы Владимир Муренков рассказал РИА Новости об особенностях танка для тушения труднодоступных пожаров, который МЧС будет использовать на территории ДНР. "ГПМ-54 - гусеничная пожарная машина. Цифра 54 означает, что она сделана на базе танка Т-54. С танком их объединяет базовое шасси и наличие некоторой брони, которая защищает экипаж. Данное транспортное средство предназначено для тушения пожара в сложных условиях, там, где традиционные пожарные автомобили не смогут доставить боевой расчет к месту пожара", - рассказал Муренков. Полковник отметил, что пожарный танк применяется в тех случаях, когда существует угроза поражения участников тушения пожара такими опасными факторами, как высокая температура и непосредственно сам взрыв. По его словам, в числе особенностей данной машины не только наличие брони и повышенная проходимость, но и эффективность тушения пожаров. "Транспортное средство оборудовано отвалом, который позволяет делать проходы в труднодоступных местах. Гусеничное шасси обеспечивает дополнительную проходимость там, где колесные транспортные средства не смогут проехать. Дальность подачи водяной струи составляет до 60 метров, а если говорить о подаче пены на тушение пожара, то дальность струи будет составлять до 40 метров", - добавил он. ГПМ-54 была разработана еще в Советском Союзе. Такие машины применялись для тушения лесных пожаров и ликвидации последствий после взрыва на Чернобыльской АЭС.

https://ria.ru/20231108/tanki-1908058188.html

https://ria.ru/20240715/pozharnye-1959675927.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чернобыльская аэс, общество