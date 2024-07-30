Туристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию Кирова
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской областиТуристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию Кирова
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл — РИА Новости. Туристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию города Кирова, сообщает пресс-служа правительства региона.
"Министерством экономического развития России выделена субсидия Кировской области для разработки уникального туристического маршрута к 650-летию города Кирова. Предполагается, что новый туристический маршрут будет кольцевым (с началом и завершением в одной точке) и пройдет по исторической части вятской столицы, по местам, связанным с именами братьев-художников Виктора и Аполлинария Васнецовых, а также по современным кварталам", - говорится в сообщении.
Губернатор Кировской области Александр Соколов подчеркнул, что необходимо максимально задействовать туристический потенциал региона, особенно в год 650-летия областной столицы. "У нас есть много возможностей, связанных с организацией экологического, промышленного, сельскохозяйственного туризма, туризма в городах, интересные исторические архитектурные и природные объекты, которые могут привлечь гостей из других регионов", — цитирует пресс-служба слова Соколова.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской областиТуристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию Кирова
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской области
Туристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию Кирова
Маршрут "Ворота русского Севера" станет первым в Кирове, оформленным по современным требованиям. На протяжении всего маршрута будет установлена навигация – световые блоки с описанием маршрута, его схема, QR-коды, ведущие на информацию о каждом объекте.
Новый туристический маршрут планируется открыть 22 сентября, в исторический день основания Хлынова-Вятки-Кирова.