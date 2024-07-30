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Туристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию Кирова - РИА Новости, 30.07.2024
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Кировская область
 
14:44 30.07.2024 (обновлено: 14:53 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/marshrut-1962935077.html
Туристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию Кирова
Туристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию Кирова - РИА Новости, 30.07.2024
Туристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию Кирова
Туристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию города Кирова, сообщает пресс-служа правительства региона. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:44
2024-07-30T14:53
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл — РИА Новости. Туристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию города Кирова, сообщает пресс-служа правительства региона. "Министерством экономического развития России выделена субсидия Кировской области для разработки уникального туристического маршрута к 650-летию города Кирова. Предполагается, что новый туристический маршрут будет кольцевым (с началом и завершением в одной точке) и пройдет по исторической части вятской столицы, по местам, связанным с именами братьев-художников Виктора и Аполлинария Васнецовых, а также по современным кварталам", - говорится в сообщении. Губернатор Кировской области Александр Соколов подчеркнул, что необходимо максимально задействовать туристический потенциал региона, особенно в год 650-летия областной столицы. "У нас есть много возможностей, связанных с организацией экологического, промышленного, сельскохозяйственного туризма, туризма в городах, интересные исторические архитектурные и природные объекты, которые могут привлечь гостей из других регионов", — цитирует пресс-служба слова Соколова. Маршрут "Ворота русского Севера" станет первым в Кирове, оформленным по современным требованиям. На протяжении всего маршрута будет установлена навигация – световые блоки с описанием маршрута, его схема, QR-коды, ведущие на информацию о каждом объекте. Новый туристический маршрут планируется открыть 22 сентября, в исторический день основания Хлынова-Вятки-Кирова.
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новости - туризм, киров, кировская область, россия, александр соколов, туризм
Кировская область, Новости - Туризм, Киров, Кировская область, Россия, Александр Соколов, Туризм

Туристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию Кирова

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской областиТуристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию Кирова
Туристический маршрут Ворота русского Севера откроют к 650-летию Кирова - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл — РИА Новости. Туристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию города Кирова, сообщает пресс-служа правительства региона.
"Министерством экономического развития России выделена субсидия Кировской области для разработки уникального туристического маршрута к 650-летию города Кирова. Предполагается, что новый туристический маршрут будет кольцевым (с началом и завершением в одной точке) и пройдет по исторической части вятской столицы, по местам, связанным с именами братьев-художников Виктора и Аполлинария Васнецовых, а также по современным кварталам", - говорится в сообщении.
Губернатор Кировской области Александр Соколов подчеркнул, что необходимо максимально задействовать туристический потенциал региона, особенно в год 650-летия областной столицы. "У нас есть много возможностей, связанных с организацией экологического, промышленного, сельскохозяйственного туризма, туризма в городах, интересные исторические архитектурные и природные объекты, которые могут привлечь гостей из других регионов", — цитирует пресс-служба слова Соколова.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской областиТуристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию Кирова
Туристический маршрут Ворота русского Севера откроют к 650-летию Кирова - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кировской области
Туристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию Кирова
Маршрут "Ворота русского Севера" станет первым в Кирове, оформленным по современным требованиям. На протяжении всего маршрута будет установлена навигация – световые блоки с описанием маршрута, его схема, QR-коды, ведущие на информацию о каждом объекте.
Новый туристический маршрут планируется открыть 22 сентября, в исторический день основания Хлынова-Вятки-Кирова.
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