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Туристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию Кирова

Туристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию Кирова - РИА Новости, 30.07.2024

Туристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию Кирова

Туристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию города Кирова, сообщает пресс-служа правительства региона. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:44

2024-07-30T14:44

2024-07-30T14:53

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл — РИА Новости. Туристический маршрут "Ворота русского Севера" откроют к 650-летию города Кирова, сообщает пресс-служа правительства региона. "Министерством экономического развития России выделена субсидия Кировской области для разработки уникального туристического маршрута к 650-летию города Кирова. Предполагается, что новый туристический маршрут будет кольцевым (с началом и завершением в одной точке) и пройдет по исторической части вятской столицы, по местам, связанным с именами братьев-художников Виктора и Аполлинария Васнецовых, а также по современным кварталам", - говорится в сообщении. Губернатор Кировской области Александр Соколов подчеркнул, что необходимо максимально задействовать туристический потенциал региона, особенно в год 650-летия областной столицы. "У нас есть много возможностей, связанных с организацией экологического, промышленного, сельскохозяйственного туризма, туризма в городах, интересные исторические архитектурные и природные объекты, которые могут привлечь гостей из других регионов", — цитирует пресс-служба слова Соколова. Маршрут "Ворота русского Севера" станет первым в Кирове, оформленным по современным требованиям. На протяжении всего маршрута будет установлена навигация – световые блоки с описанием маршрута, его схема, QR-коды, ведущие на информацию о каждом объекте. Новый туристический маршрут планируется открыть 22 сентября, в исторический день основания Хлынова-Вятки-Кирова.

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Алёна Пава

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