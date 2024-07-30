Рейтинг@Mail.ru
Маркетплейсы обяжут давать в описании товара ссылку на сертификат - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/marketpleysy-1963003674.html
Маркетплейсы обяжут давать в описании товара ссылку на сертификат
Маркетплейсы обяжут давать в описании товара ссылку на сертификат - РИА Новости, 30.07.2024
Маркетплейсы обяжут давать в описании товара ссылку на сертификат
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает продавцов и владельцев маркетплейсов указывать в сведениях о товаре ссылку на запись в реестре... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:09
2024-07-30T19:09
экономика
госдума рф
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147996/77/1479967791_0:261:5016:3083_1920x0_80_0_0_a4084c23b675c40182994042534dc75e.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает продавцов и владельцев маркетплейсов указывать в сведениях о товаре ссылку на запись в реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он разработан в целях совершенствования механизма реализации права потребителей на получение достоверной информации о товарах и об их изготовителях. На данный момент закон о защите прав потребителей не содержит обязательных требований к продавцу (владельцу агрегатора - в случае дистанционной торговли) относительно предоставления ссылки на соответствующий реестр. Это, согласно пояснительной записке, не отвечает целям обеспечения потребителя достоверной и необходимой информацией о товаре и его производителе. Поэтому законопроект обязывает продавца (владельца агрегатора) доводить до сведения покупателя ссылку на запись в государственном информационном реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии и (или) Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии в рамках ЕАЭС. В случае, когда реализуемая продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия, владелец агрегатора должен обеспечить техническую возможность продавцу указать это в описании товара, а потребителю – ознакомиться с такой информацией. Данные изменения не распространяются на случаи реализации продавцом товаров, бывших в употреблении. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года, а ответственность продавцов и владельцев агрегаторов за невыполнение его положений наступит с 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962991964.html
https://ria.ru/20240729/domen-1962779078.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147996/77/1479967791_279:0:4738:3344_1920x0_80_0_0_404a165e8811b9dfb977bacf602c0e7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, госдума рф, евразийский экономический союз
Экономика, Госдума РФ, Евразийский экономический союз
Маркетплейсы обяжут давать в описании товара ссылку на сертификат

ГД в I чтении обязала маркетплейсы давать в описании товара ссылку на сертификат

© Fotolia / Ivan KrukОплата интернет-заказа пластиковой картой
Оплата интернет-заказа пластиковой картой - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Fotolia / Ivan Kruk
Оплата интернет-заказа пластиковой картой . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает продавцов и владельцев маркетплейсов указывать в сведениях о товаре ссылку на запись в реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.
Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он разработан в целях совершенствования механизма реализации права потребителей на получение достоверной информации о товарах и об их изготовителях.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Госдума приняла закон о развитии креативных индустрий в России
Вчера, 18:14
На данный момент закон о защите прав потребителей не содержит обязательных требований к продавцу (владельцу агрегатора - в случае дистанционной торговли) относительно предоставления ссылки на соответствующий реестр. Это, согласно пояснительной записке, не отвечает целям обеспечения потребителя достоверной и необходимой информацией о товаре и его производителе.
Поэтому законопроект обязывает продавца (владельца агрегатора) доводить до сведения покупателя ссылку на запись в государственном информационном реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии и (или) Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии в рамках ЕАЭС.
В случае, когда реализуемая продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия, владелец агрегатора должен обеспечить техническую возможность продавцу указать это в описании товара, а потребителю – ознакомиться с такой информацией.
Данные изменения не распространяются на случаи реализации продавцом товаров, бывших в употреблении.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года, а ответственность продавцов и владельцев агрегаторов за невыполнение его положений наступит с 1 марта 2025 года.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Домен Wildberries перешел к их общей с Russ компании
29 июля, 18:51
 
ЭкономикаГосдума РФЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала