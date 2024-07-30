https://ria.ru/20240730/marketpleysy-1963003674.html

Маркетплейсы обяжут давать в описании товара ссылку на сертификат

Маркетплейсы обяжут давать в описании товара ссылку на сертификат - РИА Новости, 30.07.2024

Маркетплейсы обяжут давать в описании товара ссылку на сертификат

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает продавцов и владельцев маркетплейсов указывать в сведениях о товаре ссылку на запись в реестре... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:09

2024-07-30T19:09

2024-07-30T19:09

экономика

госдума рф

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает продавцов и владельцев маркетплейсов указывать в сведениях о товаре ссылку на запись в реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он разработан в целях совершенствования механизма реализации права потребителей на получение достоверной информации о товарах и об их изготовителях. На данный момент закон о защите прав потребителей не содержит обязательных требований к продавцу (владельцу агрегатора - в случае дистанционной торговли) относительно предоставления ссылки на соответствующий реестр. Это, согласно пояснительной записке, не отвечает целям обеспечения потребителя достоверной и необходимой информацией о товаре и его производителе. Поэтому законопроект обязывает продавца (владельца агрегатора) доводить до сведения покупателя ссылку на запись в государственном информационном реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии и (или) Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии в рамках ЕАЭС. В случае, когда реализуемая продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия, владелец агрегатора должен обеспечить техническую возможность продавцу указать это в описании товара, а потребителю – ознакомиться с такой информацией. Данные изменения не распространяются на случаи реализации продавцом товаров, бывших в употреблении. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года, а ответственность продавцов и владельцев агрегаторов за невыполнение его положений наступит с 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20240730/gosduma-1962991964.html

https://ria.ru/20240729/domen-1962779078.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, госдума рф, евразийский экономический союз