https://ria.ru/20240730/ljubertsy-1962876235.html

В Подмосковье водитель выгнал женщину-инвалида из автобуса

В Подмосковье водитель выгнал женщину-инвалида из автобуса - РИА Новости, 30.07.2024

В Подмосковье водитель выгнал женщину-инвалида из автобуса

Дело о хулиганстве завели после того, как водитель-иностранец выгнал из автобуса в Люберцах Московской области женщину-инвалида из-за оплаты проезда, сообщается РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T11:45

2024-07-30T11:45

2024-07-30T11:46

происшествия

люберцы

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Дело о хулиганстве завели после того, как водитель-иностранец выгнал из автобуса в Люберцах Московской области женщину-инвалида из-за оплаты проезда, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК. "В Люберцах возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных иностранным гражданином в отношении женщины-инвалида", - говорится в сообщении. В СМИ была опубликована информация и видеозапись, из которых следует, что водитель маршрутного автобуса в Люберцах "отказался принимать у потерпевшей оплату проезда социальной картой и требовал оплаты в другой форме". Мужчина, угрожая применением насилия, выгнал женщину-инвалида из транспорта. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство".

https://ria.ru/20240415/napadenie-1940263560.html

люберцы

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происшествия, люберцы, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)