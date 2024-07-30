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В Подмосковье водитель выгнал женщину-инвалида из автобуса - РИА Новости, 30.07.2024
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11:45 30.07.2024 (обновлено: 11:46 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/ljubertsy-1962876235.html
В Подмосковье водитель выгнал женщину-инвалида из автобуса
В Подмосковье водитель выгнал женщину-инвалида из автобуса - РИА Новости, 30.07.2024
В Подмосковье водитель выгнал женщину-инвалида из автобуса
Дело о хулиганстве завели после того, как водитель-иностранец выгнал из автобуса в Люберцах Московской области женщину-инвалида из-за оплаты проезда, сообщается РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T11:45
2024-07-30T11:46
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Дело о хулиганстве завели после того, как водитель-иностранец выгнал из автобуса в Люберцах Московской области женщину-инвалида из-за оплаты проезда, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК. "В Люберцах возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных иностранным гражданином в отношении женщины-инвалида", - говорится в сообщении. В СМИ была опубликована информация и видеозапись, из которых следует, что водитель маршрутного автобуса в Люберцах "отказался принимать у потерпевшей оплату проезда социальной картой и требовал оплаты в другой форме". Мужчина, угрожая применением насилия, выгнал женщину-инвалида из транспорта. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство".
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люберцы
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происшествия, люберцы, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье водитель выгнал женщину-инвалида из автобуса

СК завел дело после выдворения женщины-инвалида из автобуса в Люберцах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Дело о хулиганстве завели после того, как водитель-иностранец выгнал из автобуса в Люберцах Московской области женщину-инвалида из-за оплаты проезда, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК.
«
"В Люберцах возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных иностранным гражданином в отношении женщины-инвалида", - говорится в сообщении.
В СМИ была опубликована информация и видеозапись, из которых следует, что водитель маршрутного автобуса в Люберцах "отказался принимать у потерпевшей оплату проезда социальной картой и требовал оплаты в другой форме". Мужчина, угрожая применением насилия, выгнал женщину-инвалида из транспорта.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство".
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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ПроисшествияЛюберцыМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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