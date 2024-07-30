https://ria.ru/20240730/lift-1963020319.html

В Воронежской области проверят данные о падении лифта с женщиной и ребенком

В Воронежской области проверят данные о падении лифта с женщиной и ребенком - РИА Новости, 30.07.2024

В Воронежской области проверят данные о падении лифта с женщиной и ребенком

Прокуратура начала проверку информации о падении лифта с женщиной и ребенком в кабине в многоэтажке под Воронежем, сообщает во вторник надзорное ведомство... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:59

2024-07-30T19:59

2024-07-30T19:59

происшествия

россия

прокуратура воронежской области

воронежская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg

ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о падении лифта с женщиной и ребенком в кабине в многоэтажке под Воронежем, сообщает во вторник надзорное ведомство региона в Telegram-канале. "Согласно публикациям средств массовой информации, 30 июля 2024 года в жилом комплексе "Бабяково", расположенном по адресу: с. Новая Усмань, бульвар Художников, 2 "в", произошло падение лифта. По предварительным данным, в кабине находились женщина и ребенок, которые не пострадали, ввиду сработавшей системы остановки лифта", - говорится в сообщении. По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения жилищного законодательства. в частности, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за исправное состояние лифтового оборудования.

https://ria.ru/20240717/lift-1960371339.html

россия

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, прокуратура воронежской области, воронежская область