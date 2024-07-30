Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области проверят данные о падении лифта с женщиной и ребенком - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/lift-1963020319.html
В Воронежской области проверят данные о падении лифта с женщиной и ребенком
В Воронежской области проверят данные о падении лифта с женщиной и ребенком - РИА Новости, 30.07.2024
В Воронежской области проверят данные о падении лифта с женщиной и ребенком
Прокуратура начала проверку информации о падении лифта с женщиной и ребенком в кабине в многоэтажке под Воронежем, сообщает во вторник надзорное ведомство... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:59
2024-07-30T19:59
происшествия
россия
прокуратура воронежской области
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о падении лифта с женщиной и ребенком в кабине в многоэтажке под Воронежем, сообщает во вторник надзорное ведомство региона в Telegram-канале. "Согласно публикациям средств массовой информации, 30 июля 2024 года в жилом комплексе "Бабяково", расположенном по адресу: с. Новая Усмань, бульвар Художников, 2 "в", произошло падение лифта. По предварительным данным, в кабине находились женщина и ребенок, которые не пострадали, ввиду сработавшей системы остановки лифта", - говорится в сообщении. По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения жилищного законодательства. в частности, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за исправное состояние лифтового оборудования.
https://ria.ru/20240717/lift-1960371339.html
россия
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, прокуратура воронежской области, воронежская область
Происшествия, Россия, Прокуратура Воронежской области, Воронежская область
В Воронежской области проверят данные о падении лифта с женщиной и ребенком

Прокуратура проверит данные о падении лифта с матерью и ребенком под Воронежем

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о падении лифта с женщиной и ребенком в кабине в многоэтажке под Воронежем, сообщает во вторник надзорное ведомство региона в Telegram-канале.
"Согласно публикациям средств массовой информации, 30 июля 2024 года в жилом комплексе "Бабяково", расположенном по адресу: с. Новая Усмань, бульвар Художников, 2 "в", произошло падение лифта. По предварительным данным, в кабине находились женщина и ребенок, которые не пострадали, ввиду сработавшей системы остановки лифта", - говорится в сообщении.
По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения жилищного законодательства. в частности, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за исправное состояние лифтового оборудования.
Шахта лифта - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
В Петербурге рухнул лифт, пострадали двое рабочих
17 июля, 22:41
 
ПроисшествияРоссияПрокуратура Воронежской областиВоронежская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала