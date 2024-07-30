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В Воронежской области проверят данные о падении лифта с женщиной и ребенком
В Воронежской области проверят данные о падении лифта с женщиной и ребенком - РИА Новости, 30.07.2024
В Воронежской области проверят данные о падении лифта с женщиной и ребенком
Прокуратура начала проверку информации о падении лифта с женщиной и ребенком в кабине в многоэтажке под Воронежем, сообщает во вторник надзорное ведомство... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:59
2024-07-30T19:59
2024-07-30T19:59
происшествия
россия
прокуратура воронежской области
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о падении лифта с женщиной и ребенком в кабине в многоэтажке под Воронежем, сообщает во вторник надзорное ведомство региона в Telegram-канале. "Согласно публикациям средств массовой информации, 30 июля 2024 года в жилом комплексе "Бабяково", расположенном по адресу: с. Новая Усмань, бульвар Художников, 2 "в", произошло падение лифта. По предварительным данным, в кабине находились женщина и ребенок, которые не пострадали, ввиду сработавшей системы остановки лифта", - говорится в сообщении. По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения жилищного законодательства. в частности, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за исправное состояние лифтового оборудования.
https://ria.ru/20240717/lift-1960371339.html
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происшествия, россия, прокуратура воронежской области, воронежская область
Происшествия, Россия, Прокуратура Воронежской области, Воронежская область
В Воронежской области проверят данные о падении лифта с женщиной и ребенком
Прокуратура проверит данные о падении лифта с матерью и ребенком под Воронежем