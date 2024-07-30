https://ria.ru/20240730/kotelnaya-1963011319.html

Котельную реконструируют к началу отопительного сезона в Солнечногорске

Котельную реконструируют к началу отопительного сезона в Солнечногорске - РИА Новости, 30.07.2024

Котельную реконструируют к началу отопительного сезона в Солнечногорске

К началу отопительного сезона в микрорайоне "Выстрел" Солнечногорска реконструируют котельную и заменят теплосети, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:17

2024-07-30T19:17

2024-07-30T20:22

новости подмосковья

солнечногорск

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963023899_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9eeb7cb0346a951e938cee8793d9482b.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. К началу отопительного сезона в микрорайоне "Выстрел" Солнечногорска реконструируют котельную и заменят теплосети, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Местная котельная обеспечивает теплоснабжением 46 многоквартирных домов (МКД), 10 социальных объектов и воинскую часть. Она построена в 1967 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалась. Сильно изношенными были и сети. Все это приводило к тому, что в микрорайоне "Выстрел" часто возникали перебои с подачей тепла и горячей воды. В феврале объекты теплоснабжения были переданы в собственность муниципалитета, что позволило приступить к их масштабной модернизации. Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил как ведутся работы и пообщался с жильцами домов. "Мы выделили значительные средства на модернизацию, чтобы своевременно провести подготовку к отопительному сезону. Установим здесь четыре котла - они сделаны в Смоленске, их уже доставили, сейчас идет сборка. Переложим также около 10 километров сетей. Наша задача – завершить все работы к 15 октября", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. В июне после полного обследования котельной специалисты приступили к ее масштабной модернизации. В ходе работ запланирован монтаж не только четырех котлов большой мощности, но также горелок, газорегуляторного оборудования, насосов, системы химводоочистки и электросетевого оборудования, будет проведена автоматизация и диспетчеризация. Кроме того, отремонтируют и здание котельной –заменят кровлю, окна, двери, обновят административно-бытовые помещения. Пока идет ремонт, для обеспечения горячего водоснабжения в МКД и на соцобъектах подключены две мобильные модульные котельные. Из почти 10 километров теплосетей в микрорайоне "Выстрел" заменили уже порядка пять километров. В целом в городском округе Солнечногорск до конца года по госпрограмме планируют построить около 30 километров теплосетей, обновить котельные в поселках Лыткино, Менделеево и в микрорайоне Стекольный завод. В следующем году должны завершить капремонт котельной в деревне Миронцево, а в 2026 году – в деревне Голубое. Помимо этого, в Менделеево поставят блочно-модульную котельную (БМК). В рамках концессионного соглашения "Газпром теплоэнерго Московская область" в округе построит 23 источника тепла и одну центральную тепловую подстанцию, проведет реконструкцию и техническое перевооружение 14 котельных, осуществит реконструкцию около 25 километров тепловых сетей. К настоящему времени уже модернизированы два теплообменника на котлах в котельных и один участок теплосетей (более двух километров), заменены теплотрасса в один километр и 150 метров труб горячего водоснабжения. Обновят теплосети от котельных Рекинцо и ЦМИС, ГЭМЗ, в деревне Поварово, на улице Почтовая в Солнечногорске.

https://ria.ru/20240106/kotelnaya-1919929125.html

https://ria.ru/20240105/temperatura-1919855439.html

https://ria.ru/20240125/zhkkh-1923445169.html

солнечногорск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

солнечногорск, московская область (подмосковье), андрей воробьев