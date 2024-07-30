https://ria.ru/20240730/konstantinov-1962924621.html

Спикер парламента Крыма назвал "Новый Херсонес" объектом вне конкуренции

Спикер парламента Крыма назвал "Новый Херсонес" объектом вне конкуренции - РИА Новости, 30.07.2024

Спикер парламента Крыма назвал "Новый Херсонес" объектом вне конкуренции

Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" как объект посещения сложно с чем-то сравнить, его будет стремиться посетить каждый турист, едущий в Крым, заявил РИА РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:07

2024-07-30T14:07

2024-07-30T14:07

культура

севастополь

новороссия

херсонес

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

владимир константинов

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" как объект посещения сложно с чем-то сравнить, его будет стремиться посетить каждый турист, едущий в Крым, заявил РИА Новости спикер крымского парламента Владимир Константинов. "Крым получил невероятный мощный проект, он имеет колоссальное практическое значение. Не говорю о его сакральном, философском смысле, а просто как объект посещения его сложно с чем-то сравнить. Потому что по масштабам, емкости инвестиций, конечно, все это перебивает. И каждый, кто приехал на отдых в Крым, будет планировать это посетить. И это очень важно", – сказал Константинов. Новый музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" впервые открылся в Севастополе для посетителей во вторник в 08.00 мск. Комплекс начал работу в тестовом режиме, но посетители могут пройти по всей его территории. Из трех основных музеев в 10.00 открылся музей Крыма и Новороссии, другие музеи будут открыты позднее. Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, восстановленную реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса, построен рядом с историческим Херсонесом за неполные два года. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысяч человек. 28 июля прошла торжественная церемония освящения комплекса, в этот день прошел большой крестный ход, открылся после реставрации Свято-Владимирский собор. В этот же день был открыт новый памятник крестителю Руси князю Владимиру. Для входа нужно пройти регистрацию на сайте херсонес.рф, посещение комплекса бесплатное. Плата будет взиматься за вход в музеи, при этом для жителей Крыма и Севастополя введены льготы.

https://ria.ru/20240730/posetiteli-1962871057.html

https://ria.ru/20240730/hersones-1962920171.html

севастополь

новороссия

херсонес

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севастополь, новороссия, херсонес, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), владимир константинов