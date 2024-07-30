https://ria.ru/20240730/kongressmeny-1962899765.html

В конгрессе США потребовали наложить санкции против правительства Венесуэлы

В конгрессе США потребовали наложить санкции против правительства Венесуэлы - РИА Новости, 30.07.2024

В конгрессе США потребовали наложить санкции против правительства Венесуэлы

Несколько членов конгресса США направили письмо администрации президента страны Джо Байдена с требованием наложить "масштабные и жесткие санкции" против... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:56

2024-07-30T12:56

2024-07-30T13:11

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венесуэла

сша

каракас

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Несколько членов конгресса США направили письмо администрации президента страны Джо Байдена с требованием наложить "масштабные и жесткие санкции" против правительства Венесуэлы после прошедших в стране президентских выборов, следует из текста письма, опубликованного на сайте конгрессмена Марио Диас-Баларта. "Мы уважительно просим, чтобы вы решительно осудили действия режима Мадуро касательно "выборов" в Венесуэле 28 июля 2024 года и незамедлительно наложили масштабные, жесткие санкции против режима, а также целенаправленные санкции против лиц, ответственных за подрыв когда-то демократической системы Венесуэлы", - говорится в письме. Конгрессмены утверждают, что на прошедших выборах была обманута "воля народа Венесуэлы". Ранее в понедельник высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США не исключают введения новых санкций против Венесуэлы после прошедших в стране президентских выборов. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813218.html

https://ria.ru/20231016/venesuela-1903114097.html

венесуэла

сша

каракас

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в мире, венесуэла, сша, каракас, джо байден, выборы президента сша — 2024