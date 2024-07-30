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В конгрессе США потребовали наложить санкции против правительства Венесуэлы - РИА Новости, 30.07.2024
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12:56 30.07.2024 (обновлено: 13:11 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/kongressmeny-1962899765.html
В конгрессе США потребовали наложить санкции против правительства Венесуэлы
В конгрессе США потребовали наложить санкции против правительства Венесуэлы - РИА Новости, 30.07.2024
В конгрессе США потребовали наложить санкции против правительства Венесуэлы
Несколько членов конгресса США направили письмо администрации президента страны Джо Байдена с требованием наложить "масштабные и жесткие санкции" против... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:56
2024-07-30T13:11
в мире
венесуэла
сша
каракас
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Несколько членов конгресса США направили письмо администрации президента страны Джо Байдена с требованием наложить "масштабные и жесткие санкции" против правительства Венесуэлы после прошедших в стране президентских выборов, следует из текста письма, опубликованного на сайте конгрессмена Марио Диас-Баларта. "Мы уважительно просим, чтобы вы решительно осудили действия режима Мадуро касательно "выборов" в Венесуэле 28 июля 2024 года и незамедлительно наложили масштабные, жесткие санкции против режима, а также целенаправленные санкции против лиц, ответственных за подрыв когда-то демократической системы Венесуэлы", - говорится в письме. Конгрессмены утверждают, что на прошедших выборах была обманута "воля народа Венесуэлы". Ранее в понедельник высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США не исключают введения новых санкций против Венесуэлы после прошедших в стране президентских выборов. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813218.html
https://ria.ru/20231016/venesuela-1903114097.html
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в мире, венесуэла, сша, каракас, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
В конгрессе США потребовали наложить санкции против правительства Венесуэлы

Конгрессмены призвали Байдена наложить санкции против правительства Венесуэлы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Несколько членов конгресса США направили письмо администрации президента страны Джо Байдена с требованием наложить "масштабные и жесткие санкции" против правительства Венесуэлы после прошедших в стране президентских выборов, следует из текста письма, опубликованного на сайте конгрессмена Марио Диас-Баларта.
«
"Мы уважительно просим, чтобы вы решительно осудили действия режима Мадуро касательно "выборов" в Венесуэле 28 июля 2024 года и незамедлительно наложили масштабные, жесткие санкции против режима, а также целенаправленные санкции против лиц, ответственных за подрыв когда-то демократической системы Венесуэлы", - говорится в письме.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того, как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Венесуэла отозвала дипломатов из нескольких стран Латинской Америки
00:01
Конгрессмены утверждают, что на прошедших выборах была обманута "воля народа Венесуэлы".
Ранее в понедельник высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США не исключают введения новых санкций против Венесуэлы после прошедших в стране президентских выборов.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы.
В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
СМИ: США согласовали с Венесуэлой сделку по ослаблению санкций
16 октября 2023, 17:43
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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