В конгрессе США потребовали наложить санкции против правительства Венесуэлы
Конгрессмены призвали Байдена наложить санкции против правительства Венесуэлы
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Несколько членов конгресса США направили письмо администрации президента страны Джо Байдена с требованием наложить "масштабные и жесткие санкции" против правительства Венесуэлы после прошедших в стране президентских выборов, следует из текста письма, опубликованного на сайте конгрессмена Марио Диас-Баларта.
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"Мы уважительно просим, чтобы вы решительно осудили действия режима Мадуро касательно "выборов" в Венесуэле 28 июля 2024 года и незамедлительно наложили масштабные, жесткие санкции против режима, а также целенаправленные санкции против лиц, ответственных за подрыв когда-то демократической системы Венесуэлы", - говорится в письме.
Конгрессмены утверждают, что на прошедших выборах была обманута "воля народа Венесуэлы".
Ранее в понедельник высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США не исключают введения новых санкций против Венесуэлы после прошедших в стране президентских выборов.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы.
В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
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