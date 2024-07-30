Станцию метро "Коммунарка" в Москве переименуют
Станцию метро "Коммунарка" в Москве переименуют в "Новомосковскую"
© Фото : Дептранс МосквыСтанцию "Коммунарка" на Сокольнической линии Московского метрополитена переименуют в "Новомосковскую"
© Фото : Дептранс Москвы
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Станцию "Коммунарка" на Сокольнической линии Московского метрополитена переименуют в "Новомосковскую", а название "Коммунарка" перейдет к строящейся станции на Троицкой линии, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
© Фото : Дептранс МосквыСтанцию "Коммунарка" на Сокольнической линии Московского метрополитена переименуют в "Новомосковскую"
© Фото : Дептранс Москвы
Станцию "Коммунарка" на Сокольнической линии Московского метрополитена переименуют в "Новомосковскую"
"Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение изменить название одной из станций на Сокольнической линии, скоро обновленная навигация появится во всем метро. Сначала будем указывать 2 названия на указателях при входе в метрополитен и над дверями в поездах, но позже название "Коммунарка" полностью исчезнет с навигации на первой линии", - сказано в сообщении.
В департаменте транспорта Москвы добавили, что название станции "Новомосковская" отразит значимость первого пересадочного узла метро в Новой Москве. В метро уже начали обновлять информацию на цифровых наддверных экранах и заменять аудиоинформирование в поездах с новым названием станции.
"Всего нам предстоит заменить более семи тысяч элементов навигации во всем транспорте, где будет упоминание станции "Новомосковская"", – добавили в департаменте.
Отмечается, что станция "Коммунарка" на Троицкой линии будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах. На современной "Коммунарке" обновят путевые, платформенные и подвесные указатели со списком станций уже с упоминанием перспективной станции "Потапово", а также обозначат направление к будущей пересадке между линиями 1 и 16.