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Станцию метро "Коммунарка" в Москве переименуют - РИА Новости, 30.07.2024
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09:35 30.07.2024 (обновлено: 10:51 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/kommunarka-1962849639.html
Станцию метро "Коммунарка" в Москве переименуют
Станцию метро "Коммунарка" в Москве переименуют - РИА Новости, 30.07.2024
Станцию метро "Коммунарка" в Москве переименуют
Станцию "Коммунарка" на Сокольнической линии Московского метрополитена переименуют в "Новомосковскую", а название "Коммунарка" перейдет к строящейся станции на... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:35
2024-07-30T10:51
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Станцию "Коммунарка" на Сокольнической линии Московского метрополитена переименуют в "Новомосковскую", а название "Коммунарка" перейдет к строящейся станции на Троицкой линии, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение изменить название одной из станций на Сокольнической линии, скоро обновленная навигация появится во всем метро. Сначала будем указывать 2 названия на указателях при входе в метрополитен и над дверями в поездах, но позже название "Коммунарка" полностью исчезнет с навигации на первой линии", - сказано в сообщении. В департаменте транспорта Москвы добавили, что название станции "Новомосковская" отразит значимость первого пересадочного узла метро в Новой Москве. В метро уже начали обновлять информацию на цифровых наддверных экранах и заменять аудиоинформирование в поездах с новым названием станции. "Всего нам предстоит заменить более семи тысяч элементов навигации во всем транспорте, где будет упоминание станции "Новомосковская"", – добавили в департаменте. Отмечается, что станция "Коммунарка" на Троицкой линии будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах. На современной "Коммунарке" обновят путевые, платформенные и подвесные указатели со списком станций уже с упоминанием перспективной станции "Потапово", а также обозначат направление к будущей пересадке между линиями 1 и 16.
https://ria.ru/20240729/tsentr-1962574158.html
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москва, новая москва, сергей собянин, московский метрополитен, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Новая Москва, Сергей Собянин, Московский метрополитен, Городское хозяйство Москвы
Станцию метро "Коммунарка" в Москве переименуют

Станцию метро "Коммунарка" в Москве переименуют в "Новомосковскую"

© Фото : Дептранс МосквыСтанцию "Коммунарка" на Сокольнической линии Московского метрополитена переименуют в "Новомосковскую"
Станцию Коммунарка на Сокольнической линии Московского метрополитена переименуют в Новомосковскую - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : Дептранс Москвы
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Станцию "Коммунарка" на Сокольнической линии Московского метрополитена переименуют в "Новомосковскую", а название "Коммунарка" перейдет к строящейся станции на Троицкой линии, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
© Фото : Дептранс МосквыСтанцию "Коммунарка" на Сокольнической линии Московского метрополитена переименуют в "Новомосковскую"
Станцию Коммунарка на Сокольнической линии Московского метрополитена переименуют в Новомосковскую - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : Дептранс Москвы
Станцию "Коммунарка" на Сокольнической линии Московского метрополитена переименуют в "Новомосковскую"
"Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение изменить название одной из станций на Сокольнической линии, скоро обновленная навигация появится во всем метро. Сначала будем указывать 2 названия на указателях при входе в метрополитен и над дверями в поездах, но позже название "Коммунарка" полностью исчезнет с навигации на первой линии", - сказано в сообщении.
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В департаменте транспорта Москвы добавили, что название станции "Новомосковская" отразит значимость первого пересадочного узла метро в Новой Москве. В метро уже начали обновлять информацию на цифровых наддверных экранах и заменять аудиоинформирование в поездах с новым названием станции.
"Всего нам предстоит заменить более семи тысяч элементов навигации во всем транспорте, где будет упоминание станции "Новомосковская"", – добавили в департаменте.
Отмечается, что станция "Коммунарка" на Троицкой линии будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах. На современной "Коммунарке" обновят путевые, платформенные и подвесные указатели со списком станций уже с упоминанием перспективной станции "Потапово", а также обозначат направление к будущей пересадке между линиями 1 и 16.
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