https://ria.ru/20240730/kommunarka-1962849639.html

Станцию метро "Коммунарка" в Москве переименуют

Станцию метро "Коммунарка" в Москве переименуют - РИА Новости, 30.07.2024

Станцию метро "Коммунарка" в Москве переименуют

Станцию "Коммунарка" на Сокольнической линии Московского метрополитена переименуют в "Новомосковскую", а название "Коммунарка" перейдет к строящейся станции на... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T09:35

2024-07-30T09:35

2024-07-30T10:51

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Станцию "Коммунарка" на Сокольнической линии Московского метрополитена переименуют в "Новомосковскую", а название "Коммунарка" перейдет к строящейся станции на Троицкой линии, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение изменить название одной из станций на Сокольнической линии, скоро обновленная навигация появится во всем метро. Сначала будем указывать 2 названия на указателях при входе в метрополитен и над дверями в поездах, но позже название "Коммунарка" полностью исчезнет с навигации на первой линии", - сказано в сообщении. В департаменте транспорта Москвы добавили, что название станции "Новомосковская" отразит значимость первого пересадочного узла метро в Новой Москве. В метро уже начали обновлять информацию на цифровых наддверных экранах и заменять аудиоинформирование в поездах с новым названием станции. "Всего нам предстоит заменить более семи тысяч элементов навигации во всем транспорте, где будет упоминание станции "Новомосковская"", – добавили в департаменте. Отмечается, что станция "Коммунарка" на Троицкой линии будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах. На современной "Коммунарке" обновят путевые, платформенные и подвесные указатели со списком станций уже с упоминанием перспективной станции "Потапово", а также обозначат направление к будущей пересадке между линиями 1 и 16.

https://ria.ru/20240729/tsentr-1962574158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, новая москва, сергей собянин, московский метрополитен, городское хозяйство москвы