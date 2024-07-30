https://ria.ru/20240730/khristianskie-1962769933.html

"Ватикан признал". Где находится одна из главных христианских святынь

"Ватикан признал". Где находится одна из главных христианских святынь - РИА Новости, 30.07.2024

"Ватикан признал". Где находится одна из главных христианских святынь

Похоже, что Сионскую горницу наконец нашли — эта новость из Иерусалима многих повергла в шок. Но еще интереснее, что нынешняя сенсация со Святой земли может... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T08:00

2024-07-30T08:00

2024-07-30T08:04

религия

англия

иерусалим

израиль

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Похоже, что Сионскую горницу наконец нашли — эта новость из Иерусалима многих повергла в шок. Но еще интереснее, что нынешняя сенсация со Святой земли может помочь в раскрытии другой тайны: где спрятан святой Грааль. Чашу последней трапезы Христа ищут уже много лет. И, кажется, появились первые зацепки.Двойная удачаВ Старом городе Иерусалима у южных ворот стоит двухэтажное здание. Паломники и туристы посещают его каждый день, ведь оно — одно из древнейших в городе. Несколько лет назад постройкой заинтересовались и ученые.Они заметили, что ее изображение можно увидеть на старинных мозаиках и греческих картах V века. Интриги добавило и то, что дом стоит на горе Сион. Настоящий джекпот! Ведь в таком случае речь может идти о горнице, где произошло одно из ключевых событий евангельской истории — Тайная вечеря.В 2019-м Управление древностей Израиля решило проверить эту гипотезу. С помощью лазерной технологии и компьютерного моделирования специалисты удалили более поздние слои штукатурки и краски — чтобы понять, как здание выглядело изначально.Недавно появились первые результаты: на стенах проступили фигуры агнцев, а на потолке — изображение льва. Сотрудник Управления древностей Амит Реем объяснил журналистам, что лев — символ царя Давида, потомком которого, согласно Писанию, был Иисус.Ученые пока нуждаются в дополнительных исследованиях. Трудностей добавляет то, что раскопки на территории древней постройки запрещены. Однако, возможно, нынешние сенсационные изыскания помогут ответить на куда более важный вопрос.Пошел на рискСпоры о местонахождении святого Грааля не утихают уже много лет. Реликвия напрямую связана с Тайной вечерью и Сионской горницей — из этой чаши, согласно преданию, апостолы приняли первое причастие.Артефакт традиционно связывают с именем Иосифа Аримафейского. Более загадочного персонажа священной истории и представить нельзя. Он появляется только под конец — в сюжете о распятии Христа.Не проповедовал, не странствовал по Иудее, но в то же время хорошо знал суть нового учения и был тайным учеником Иисуса. Современные исследователи полагают, что Иосиф принадлежал к иудейской знати. Возможно, даже входил в синедрион — высший судебный орган.Сразу после смерти Спасителя он добился от Понтия Пилата разрешения на погребение. Неслыханная дерзость — ведь Христа приговорили к самой позорной по тем временам казни. Таких преступников по римским законам нельзя было хоронить.Иосиф же положил тело Иисуса в специально подготовленную собственную погребальную пещеру. После этого знатный иудей уже не скрывал своей принадлежности к христианам.Некоторые детали биографии "тайного ученика" верующие почерпнули из апокрифов — книг, не вошедших в библейский канон. Так, в Евангелии от Петра он предстает другом Пилата и просит у того тело Христа заранее, еще до распятия.А в Евангелии от Никодима Иосиф, напротив, лишается всех привилегий и попадает в темницу — за приверженность новой вере. Правда, вскоре ангел чудесным образом вызволяет его из заточения.Позднее появилась еще одна версия: Иосиф Аримафейский проповедовал на Британских островах. И в XIII столетии его объявили основателем Церкви Англии. Так иудейский вельможа превратился в "апостола бриттов".Фантазия художникаДля полноты картины средневековому сознанию не хватало одной важной детали — у нового святого должен быть свой атрибут. Однако, где именно похоронен Иосиф, достоверно неизвестно — нет даже намека, в отличие от остальных последователей Иисуса.А между тем церковное предание гласит, что "другу Христову" доверили хранить одну из главных святынь — чашу с Тайной вечери. Из нее совершили первое таинство евхаристии — причастие. В наши дни этот сосуд известен как Грааль.В исторических хрониках часто упоминается круг так называемых "реликвий страстей" — предметов, связанных с последними часами жизни Спасителя. Всего их двенадцать: крест, гвозди, плащаница и так далее.Артефакты хранились в разных уголках мира. Местоположение большинства (пусть и с некоторыми оговорками) известно. Например, терновый венец сейчас в Париже, плащаница — в Турине. Крест, как и гвозди, разделили на мелкие кусочки и развезли по континентам.А вот с Граалем история с самого начала туманная.Парадоксально, но в первые века святую чашу вовсе не искали. Упоминания о ней встречаются в трудах писателей и хронистов лишь в XII столетии — когда в Старом Свете началась настоящая охота за реликвиями.Приблизительно в 1180-м французский романист Кретьен де Труа приступил к созданию своего последнего шедевра — "Парсифаля". В книге фигурирует некий Грааль, который пока никак не связан с христианством.Но уже полвека спустя его соотечественник Робер де Борон пишет "Роман об Иосифе Аримафейском". В этом сочинении Грааль уже совершенно точно — та чаша, из которой причащались апостолы и куда Иосиф Аримафейский собрал кровь Христа после распятия.Тогда же в Британии появилась новая версия старинных кельтских преданий о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Из обычных воинов они превратились в хранителей величайшей святыни. Как результат, в массовом сознании их стали воспринимать как духовных наследников Иосифа Аримафейского.Претендентов было многоВскоре начались масштабные поиски могилы "тайного ученика" и гробницы короля Артура. Считалось, что в одной из них наверняка закопана святая чаша.В конце XII века монахи-бенедиктинцы из аббатства в Гластонбери на юго-западе Англии заявили, что нашли место упокоения легендарного короля. Но Грааля там не оказалось. По Европе тут же разнесся слух, что святыню следует искать в другом месте.В течение последующих столетий ее следы то и дело всплывали в разных городах. Правда, никаких веских доказательств обладатели "святых чаш" не приводили. До наших дней дошло два варианта, претендующих на статус подлинного.Первый — чаша из антиохийского клада, представленная в экспозиции Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Коллекционеры именуют ее "святым Граалем". Хотя специалисты выяснили, что апостолы из чаши не причащались — кубок изготовлен в VI веке.О возрасте второго ученые спорят. Одни относят чашу, хранящуюся в кафедральном соборе Валенсии, к I веку. Другие уверены, что реликвию изготовили гораздо позже. Местные жители заявляют, что "Ватикан признал подлинность святыни". Однако массового паломничества в храм не наблюдается.С годами ученые все с меньшим энтузиазмом обращаются к вопросу о Граале. Вряд ли кто-то, кроме Иосифа Аримафейского, был осведомлен о судьбе святыни. А он унес эту тайну в могилу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

англия, иерусалим, израиль, аналитика - религия и мировоззрение