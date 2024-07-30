https://ria.ru/20240730/kherson-1962972296.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.07.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:46
2024-07-30T16:46
2024-07-30T16:46
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
безопасность
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Херсонской области объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными", - написал Сальдо
https://ria.ru/20240725/khersonskaya_oblast-1961842505.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Безопасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Сальдо: в Херсонской области объявили ракетную опасность