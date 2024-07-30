https://ria.ru/20240730/kherson-1962972296.html

В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.07.2024

В Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:46

2024-07-30T16:46

2024-07-30T16:46

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825576635_0:205:3278:2048_1920x0_80_0_0_fa149ef7fae66fab7e463cc586cd836b.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Херсонской области объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными", - написал Сальдо

https://ria.ru/20240725/khersonskaya_oblast-1961842505.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , владимир сальдо, безопасность