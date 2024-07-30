https://ria.ru/20240730/kherson-1962840663.html

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 30.07.2024

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

Критическая и припортовая инфраструктура повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, утверждает назначенный Киевом глава областной военной... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T08:10

2024-07-30T08:10

2024-07-30T08:30

специальная военная операция на украине

в мире

россия

херсонская область

днепр (город)

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Критическая и припортовая инфраструктура повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, утверждает назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. Он сообщил, что ряд населенных пунктов, расположенных в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, подверглись авиаударам и обстрелам в ночь на вторник. "Попали в объекты критической инфраструктуры и припортовую инфраструктуру", - написал Прокудин в своем Telegram-канале, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

https://ria.ru/20240417/spetsoperatsiya-1940521118.html

россия

херсонская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, херсонская область , днепр (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины