В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура
Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении критической инфраструктуры
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Критическая и припортовая инфраструктура повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, утверждает назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что ряд населенных пунктов, расположенных в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, подверглись авиаударам и обстрелам в ночь на вторник.
"Попали в объекты критической инфраструктуры и припортовую инфраструктуру", - написал Прокудин в своем Telegram-канале, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден порт
17 апреля, 10:21