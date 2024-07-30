Рейтинг@Mail.ru
Харрис опередила Трампа и Байдена по рейтингу одобрения, показал опрос - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/kharris-1962981224.html
Харрис опередила Трампа и Байдена по рейтингу одобрения, показал опрос
Харрис опередила Трампа и Байдена по рейтингу одобрения, показал опрос - РИА Новости, 30.07.2024
Харрис опередила Трампа и Байдена по рейтингу одобрения, показал опрос
Уровень одобрения деятельности вице-президента США Камалы Харрис вырос до 50%, пишет издание Newsweek со ссылкой на исследование организации Morning Consult. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:33
2024-07-30T17:33
в мире
сша
камала харрис
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961451463_0:0:2646:1488_1920x0_80_0_0_2fa022d7ab13c88819f2bf9261519743.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уровень одобрения деятельности вице-президента США Камалы Харрис вырос до 50%, пишет издание Newsweek со ссылкой на исследование организации Morning Consult. "Опрос Morning Consult ...выявил, что 50% одобряют деятельность Харрис, в то время как 46% относятся к ней негативно", - пишет издание. По данным организации, уровень одобрения деятельности Харрис оказался выше, чем за весь ход предвыборной кампании у президента Джо Байдена и экс-лидера Дональда Трампа. При этом, как сообщается, еще неделю назад только 43% одобряли ее деятельность. За это же время среди избирателей-демократов рейтинг Харрис вырос 80 до 89%, среди независимых избирателей - с 31 до 48%. Результаты исследования также демонстрируют, что 47% опрошенных согласились бы проголосовать за Харрис на выборах, в свою очередь для Трампа этот показатель составил 46%. Доля готовых проголосовать за независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего сократилась всего до 4% по сравнению с 8% в последнем опросе, проведенном организацией до снятия Байденом кандидатуры. Исследование было проведено 26-28 июля, в нем приняли участие 11538 зарегистрированных американских избирателей. Коэффициент погрешности не указывается. Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240730/kharris-1962949533.html
https://ria.ru/20240730/ssha-1962823671.html
https://ria.ru/20240730/kharris-1962975983.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961451463_152:0:2504:1764_1920x0_80_0_0_23764bf1216f367d341beb0903e32b71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис опередила Трампа и Байдена по рейтингу одобрения, показал опрос

Newsweek: Уровень одобрения деятельности Харрис вырос до 50 процентов

© AP Photo / The New York Times/Erin SchaffКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / The New York Times/Erin Schaff
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уровень одобрения деятельности вице-президента США Камалы Харрис вырос до 50%, пишет издание Newsweek со ссылкой на исследование организации Morning Consult.
"Опрос Morning Consult ...выявил, что 50% одобряют деятельность Харрис, в то время как 46% относятся к ней негативно", - пишет издание.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Штаб Трампа увидел опасность в приходе Харрис к власти, пишут СМИ
Вчера, 15:40
По данным организации, уровень одобрения деятельности Харрис оказался выше, чем за весь ход предвыборной кампании у президента Джо Байдена и экс-лидера Дональда Трампа. При этом, как сообщается, еще неделю назад только 43% одобряли ее деятельность. За это же время среди избирателей-демократов рейтинг Харрис вырос 80 до 89%, среди независимых избирателей - с 31 до 48%.
Результаты исследования также демонстрируют, что 47% опрошенных согласились бы проголосовать за Харрис на выборах, в свою очередь для Трампа этот показатель составил 46%. Доля готовых проголосовать за независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего сократилась всего до 4% по сравнению с 8% в последнем опросе, проведенном организацией до снятия Байденом кандидатуры.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Сенатор Вэнс заявил, что баллотироваться против Харрис сложнее
Вчера, 03:23
Исследование было проведено 26-28 июля, в нем приняли участие 11538 зарегистрированных американских избирателей. Коэффициент погрешности не указывается.
Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Харрис торопится с выбором кандидата в вице-президенты, пишут СМИ
Вчера, 17:04
 
В миреСШАКамала ХаррисДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала