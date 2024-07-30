https://ria.ru/20240730/kharris-1962981224.html

Харрис опередила Трампа и Байдена по рейтингу одобрения, показал опрос

Харрис опередила Трампа и Байдена по рейтингу одобрения, показал опрос - РИА Новости, 30.07.2024

Харрис опередила Трампа и Байдена по рейтингу одобрения, показал опрос

Уровень одобрения деятельности вице-президента США Камалы Харрис вырос до 50%, пишет издание Newsweek со ссылкой на исследование организации Morning Consult. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T17:33

2024-07-30T17:33

2024-07-30T17:33

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уровень одобрения деятельности вице-президента США Камалы Харрис вырос до 50%, пишет издание Newsweek со ссылкой на исследование организации Morning Consult. "Опрос Morning Consult ...выявил, что 50% одобряют деятельность Харрис, в то время как 46% относятся к ней негативно", - пишет издание. По данным организации, уровень одобрения деятельности Харрис оказался выше, чем за весь ход предвыборной кампании у президента Джо Байдена и экс-лидера Дональда Трампа. При этом, как сообщается, еще неделю назад только 43% одобряли ее деятельность. За это же время среди избирателей-демократов рейтинг Харрис вырос 80 до 89%, среди независимых избирателей - с 31 до 48%. Результаты исследования также демонстрируют, что 47% опрошенных согласились бы проголосовать за Харрис на выборах, в свою очередь для Трампа этот показатель составил 46%. Доля готовых проголосовать за независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего сократилась всего до 4% по сравнению с 8% в последнем опросе, проведенном организацией до снятия Байденом кандидатуры. Исследование было проведено 26-28 июля, в нем приняли участие 11538 зарегистрированных американских избирателей. Коэффициент погрешности не указывается. Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

https://ria.ru/20240730/kharris-1962949533.html

https://ria.ru/20240730/ssha-1962823671.html

https://ria.ru/20240730/kharris-1962975983.html

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в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024