https://ria.ru/20240730/kharris-1962975983.html

Харрис торопится с выбором кандидата в вице-президенты, пишут СМИ

Харрис торопится с выбором кандидата в вице-президенты, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2024

Харрис торопится с выбором кандидата в вице-президенты, пишут СМИ

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на номинацию от Демократической партии на ноябрьские выборы главы государства, стремится определиться с... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T17:04

2024-07-30T17:04

2024-07-30T17:04

в мире

сша

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на номинацию от Демократической партии на ноябрьские выборы главы государства, стремится определиться с кандидатурой нового вице-президента до 7 августа, пишет газета New York Times. "Она хочет выбрать соратника по гонке в очень сжатые сроки, стремясь сделать свой выбор к седьмому августа", - пишет издание. Отмечается, что в списке наиболее вероятных кандидатов на сегодняшний день значатся всего четыре политика, включая губернатора штата Кентукки Энди Бешира, сенатора от Аризоны Марка Келли, а также губернаторов Пенсильвании и Миннесоты Джоша Шапиро Тима Уолц. Среди дополнительных имен, чьи шансы оцениваются как менее вероятные, фигурируют министр транспорта Пит Буттиджич, губернатор Мэриленда Уэс Мур (единственный афроамериканец из списка), глава штата Иллинойс Джей Притцкер и министр торговли США Джина Раймондо (единственная женщина). "Харрис рассматривает группу лидеров-демократов нового поколения, приближаясь к критическому решению выбора напарника… Она также, вероятно, выберет мужчину-политика, чтобы, по словам демократов, обеспечить баланс в избирательном бюллетене. Однако ничто не определено", - резюмирует издание. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240730/kharris-1962949533.html

https://ria.ru/20240730/ssha-1962823671.html

https://ria.ru/20240730/tramp-1962935819.html

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в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024