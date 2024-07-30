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Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харькове
Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 30.07.2024
Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харькове
Новая серия взрывов прогремела в Харькове, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T22:11
2024-07-30T22:11
2024-07-30T22:11
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Новая серия взрывов прогремела в Харькове, сообщило украинское издание "Страна". Ранее во вторник вечером местные СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове. "Харьков снова слышит взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным на 21.39, воздушная тревога в Харькове звучит уже более 11 часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харькове
"Страна": в Харькове прогремела еще одна серия взрывов