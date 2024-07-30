https://ria.ru/20240730/kharkov-1963037910.html

Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харькове

Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 30.07.2024

Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харькове

Новая серия взрывов прогремела в Харькове, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T22:11

2024-07-30T22:11

2024-07-30T22:11

специальная военная операция на украине

харьков

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Новая серия взрывов прогремела в Харькове, сообщило украинское издание "Страна". Ранее во вторник вечером местные СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове. "Харьков снова слышит взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным на 21.39, воздушная тревога в Харькове звучит уже более 11 часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240729/rszo-1962592121.html

харьков

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире